Sahte gelin mağdurları Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ortaya çıktı!

Didem Arslan Yılmaz'ın Show TV'de hafta içi her gün ekrana gelen programında sahte evlilik çetesi ortaya çıktı. Melisay Tosun’un 16 yaşında evden kaçıp Emirhan isimli bir kişinin yanına gittiğini ve gittikten sonra da evlilik çetesine dahil olduğunu söyleyen anne Dilek Köse canlı yayında şok açıklamalar yaptı. Dilek Köse kızının 2018 yılında 18 yaşına girdikten sonra sırasıyla Balıkesir, Uşak ve Afyon’a gelin olarak gönderildiğini ifade etti.

Jandarmanın araması sonucu kızının bu çeteye katıldığını belirten çaresiz anne, kızını bir türlü bu şebekeden kurtaramadığını anlattı. Genç kızının, birçok insanı evlenme vaadiyle dolandırdığını, onlardan başlık parası, ziynet eşyası aldırdığını ve en sonunda kahvelerine uyku ilacı atarak, uyuttuktan sonra evden kaçtığını söyledi.

“UYKU İLACI YETMİYORSA, FARE ZEHRİ VER”

Afyonkarahisar’da Melisay’ın kendilerini dolandırdığını söyleyen baba-oğul da stüdyoya geldi. Baba Mustafa Gölcük, oğlu Oktay’a evlenmesi için birini bulmak istediğini ve aracılar sayesinde Van Erciş’e gittiklerini ifade etti. Ailesi olarak tanıttığı kişilerin 30 bin TL başlık parası istediğini, kendilerinin de bu parayı verdiğini söyledi. Kızı istedikten sonra Afyon’a döndüklerini ve burada da 20 bin TL değerinde ziynet eşyası aldıklarını söyleyen baba Gölcük, nikah yapamadan Melisay'ın evden kaçtığını söyledi. Açıklamalarına devam eden baba Gölcük’ün iddiasına göre, Melisay ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği Emrah mesajlaştı ve Melisay mesajında, “Uyku ilacı verdim ama bunları etkilemiyor.” dedi. Emrah da, “Uyku ilacı etkilemiyorsa, fare ilacı ver öldür. O evden çık kurtul!” cevabını verdi. Tüyler ürperten bu diyaloglar izleyenlerin kanını dondurdu.

