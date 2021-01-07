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Sahte gelin mağdurları Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ortaya çıktı!

07.01.2021 23:52 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında herkesi şoke eden anlar yaşandı. Antalya Serik’te yaşayan Dilek Köse, Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katıldı. Anne Köse, 20 yaşındaki kızı Melisay Tosun’un 4 sene önce evlilik çetesine katıldığını ve insanları evlenme vaadiyle dolandırdığını söyledi. Bu iddialar karşısında stüdyo adeta buz kesti.

Didem Arslan Yılmaz'ın Show TV'de hafta içi her gün ekrana gelen programında sahte evlilik çetesi ortaya çıktı. Melisay Tosun’un 16 yaşında evden kaçıp Emirhan isimli bir kişinin yanına gittiğini ve gittikten sonra da evlilik çetesine dahil olduğunu söyleyen anne Dilek Köse canlı yayında şok açıklamalar yaptı. Dilek Köse kızının 2018 yılında 18 yaşına girdikten sonra sırasıyla Balıkesir, Uşak ve Afyon’a gelin olarak gönderildiğini ifade etti.

Jandarmanın araması sonucu kızının bu çeteye katıldığını belirten çaresiz anne, kızını bir türlü bu şebekeden kurtaramadığını anlattı. Genç kızının, birçok insanı evlenme vaadiyle dolandırdığını, onlardan başlık parası, ziynet eşyası aldırdığını ve en sonunda kahvelerine uyku ilacı atarak, uyuttuktan sonra evden kaçtığını söyledi.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (2)

“UYKU İLACI YETMİYORSA, FARE ZEHRİ VER”

Afyonkarahisar’da Melisay’ın kendilerini dolandırdığını söyleyen baba-oğul da stüdyoya geldi. Baba Mustafa Gölcük, oğlu Oktay’a evlenmesi için birini bulmak istediğini ve aracılar sayesinde Van Erciş’e gittiklerini ifade etti. Ailesi olarak tanıttığı kişilerin 30 bin TL başlık parası istediğini, kendilerinin de bu parayı verdiğini söyledi. Kızı istedikten sonra Afyon’a döndüklerini ve burada da 20 bin TL değerinde ziynet eşyası aldıklarını söyleyen baba Gölcük, nikah yapamadan Melisay'ın evden kaçtığını söyledi. Açıklamalarına devam eden baba Gölcük’ün iddiasına göre, Melisay ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği Emrah mesajlaştı ve Melisay mesajında, “Uyku ilacı verdim ama bunları etkilemiyor.” dedi. Emrah da, “Uyku ilacı etkilemiyorsa, fare ilacı ver öldür. O evden çık kurtul!” cevabını verdi. Tüyler ürperten bu diyaloglar izleyenlerin kanını dondurdu.
Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (3)

“DÜĞÜN YAPTIK, 150 BİN TL BAŞLIK PARASI VERDİK”

Yayına telefonla bağlanan Şengül Yaman ise Melisay’ın kendilerini Balıkesir’de evlenme vaadiyle dolandırdığını söyledi. Oğlu Ali’yi evlendirmek istediğini söyleyen anne, bir aracı ile birlikte Muş’a gittiklerini ve kızın babası olarak tanıtan kişiye başlık parası olarak 150 bin TL verdiklerini söyledi. Melisay ile düğün yaptıklarını, düğünün ardından 1 hafta sonra evden kaçtığını ifade etti.

“İNSAN İNSANA BENZER DİDEM HANIM”

Telefonla yayına katılan Melisay Tosun ise bu söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. Annesi Dilek Köse’nin kendisine iftira attığını ve hiçbir şekilde onunla görüşmek istemediğini söyleyen Tosun, ekranda kendisi olduğu iddia edilen fotoğraflar hakkında ise herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Genç kız, “O fotoğraftakiler ben değilim. İnsan insana benzer Didem Hanım!” dedi.

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