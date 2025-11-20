Mynet Trend

Sahte kimlikle belediye başkanı seçilmişti! Müebbet hapis cezası aldı

Filipinler’de sahte kimlikle seçilen eski Bamban Belediye Başkanı Alice Guo, insan kaçakçılığı suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Filipinler’de eski Bamban Belediye Başkanı Alice Guo, insan kaçakçılığı suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi. Guo, Çin uyruklu olup sahte kimlikle kendisini Filipinli gibi göstererek belediye başkanı seçilmişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Alice Guo’ya ve suç ortaklarına insan ticareti suçundan müebbet hapis cezası verdi. 2024’te düzenlenen baskında, çoğu Filipinli ve yabancı yaklaşık 800 kişi kurtarılmış, mağdurların “domuz kasaplığı” olarak bilinen dolandırıcılık yöntemlerini zorla yürüttükleri belirlenmişti.

Bu kaçakçılık çetesini yönetmekle suçlanan ve uzun süre ortadan kaybolduktan sonra geçen yıl Endonezya’da yakalanan Guo, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

