Sahurda çay içenler dikkat! Bu haber sizin için...

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, iftarda yemeğe birden yüklenmemek, sahurda ise kesinlikle karbonhidratlı yiyecekler tüketmemek gerektiğini belirterek, "İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yesinler." dedi.

Bir program için Antalya'ya gelen Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kalp krizinden ölümlerin artmadığını, hastalıkların arttığını söyledi.

Ülkenin her ilinde artık bir kalp cerrahisi ve kardiyoloji merkezi olduğuna dikkati çeken Sönmez, "Dolayısıyla anında müdahaleler artıyor. Hastalık arttı ama ölüm sayısı azaldı çünkü ilk dört saat içinde müracaat eden her hastaya mutlaka hayat kurtarıcı stent konabiliyor. Daha sonra ameliyatlar yapılabiliyor." diye konuştu.

Sönmez, 20 sene önce son derece kötü hastaları ameliyat ettiklerini dile getirerek, kişinin hastaneye kalbi çok harap olmuş halde geldiğini hatırlattı.

Kalp krizinden sonraki ilk müdahalelerin hayat kurtarıcı olduğuna işaret eden Sönmez, kalp şikayetlerinin her mevsimde görüldüğünü ve dikkat etmek gerektiğini aktardı.