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Sahurda çay içenler dikkat! Bu haber sizin için...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sönmez "Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yenilmemeli. İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yesinler." dedi.

Sahurda çay içenler dikkat! Bu haber sizin için...

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, iftarda yemeğe birden yüklenmemek, sahurda ise kesinlikle karbonhidratlı yiyecekler tüketmemek gerektiğini belirterek, "İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yesinler." dedi.

Bir program için Antalya'ya gelen Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kalp krizinden ölümlerin artmadığını, hastalıkların arttığını söyledi.

Ülkenin her ilinde artık bir kalp cerrahisi ve kardiyoloji merkezi olduğuna dikkati çeken Sönmez, "Dolayısıyla anında müdahaleler artıyor. Hastalık arttı ama ölüm sayısı azaldı çünkü ilk dört saat içinde müracaat eden her hastaya mutlaka hayat kurtarıcı stent konabiliyor. Daha sonra ameliyatlar yapılabiliyor." diye konuştu.

Sönmez, 20 sene önce son derece kötü hastaları ameliyat ettiklerini dile getirerek, kişinin hastaneye kalbi çok harap olmuş halde geldiğini hatırlattı.

Kalp krizinden sonraki ilk müdahalelerin hayat kurtarıcı olduğuna işaret eden Sönmez, kalp şikayetlerinin her mevsimde görüldüğünü ve dikkat etmek gerektiğini aktardı.

"Arka arkaya sigara içmek ani ölümlere neden oluyor"

sigara

Ramazan dolayısıyla özellikle kalp hastalarına çağrıda bulunan Sönmez, şunları kaydetti:

"Önümüzde ramazan var. Bu konuda cüretkar bir beyanatta bulunuyorum; bazı meslektaşlarımız bunu söylemekten çekindikleri için gerçekten yanlış yapıyorlar. Eğer kalp krizi geçirmişse, stent konulmuşsa, by-pass ameliyatı olmuşsa, bu hastalarımız lütfen oruç tutmasınlar çünkü 16 saatlik susuzluk süresinde kan çok koyulaşıyor. Kan koyulaşınca akışkanlığı azalıyor. Dolasıyla mevcut bir by-pass, stent veya yüzde 40-50 problem vermeyen damar pıhtılaşarak tıkanabilir ve kalp krizi geçirebilirler."

Diyabet ve böbrek hastalarının, hamilelerin ve süt verenlerin de oruç tutmasını önermeyen Sönmez, "Bir başka problemimiz sigara içenler özellikle iştahla 4-5 sigarayı arka arkaya içiyorlar. Sahurda günlük stoklarını almaya çalışıyorlar. Bunlarda ani ölümler her zaman görülebilir." dedi.

"Beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor"

kahvaltı

Prof. Dr. Sönmez, ramazanda beslenmeye çok dikkat etmek gerektiğini de vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İftarda birden yüklenmemek gerekiyor. Tecrübeli, inanışlı insanlar iftarda hemen bir çorba içerler, gider namaz kılarlar tekrar gelip, devam ederler. Bu en doğru iftar şeklidir. Sahurda kesinlikle karbonhidratlı şeyler yememeliler. İftarda çok çay içsinler ama sahurda çok çay içmesinler çünkü çay idrar söktürücüdür, su kaybettirir. Sahurda bir veya iki yumurta yesinler, günlük tok tutması için çok gerekli bir yiyecektir. Ne kadar su tüketilmesiyle ilgili rakam söylemek doğru değil. Yeterli su için idrar renginin açık olması gerekiyor."

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