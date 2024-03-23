Sahurda ne yenir, ne yenmez? Sahurda en çok ne tok tutar? Sahurda tok tutan yiyecekler

Müslüman topluluklar, ramazan ayında oruç tuttuklarından dolayı gün boyunca hiçbir şey tüketmezler. Uzman kişiler, Ramazan ayında sağlıklı, tok tutan ve kan şekerini dengeleyen besinler tüketilmesi konusunda uyarıda bulunmaktadır. Oruç tutulan saatlerde hem acıkmamak hem de susamamak için sahur vaktinde tüketilen yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi gerekir. Yemeği yiyip ardından hemen yatmak veya sahurda hiçbir şey yememek, vücut sağlığı açısından riskli olabilmektedir. Bu ay boyunca beslenme konusuna daha fazla özen gösterildiğinden, ramazanda en çok ne tok tutar sorusunun yanıtı aranır.

Tok kalmak için sahurda ne yemeli?

Uzun saatler boyunca oruç tutan kişiler, iftar saatine kadar aç ve susuz kalmaktadır. Bu sebeple de sahurda tok tutan yiyecekler noktasında daha dikkat bir şekilde hareket edilmelidir. Sahurda ne yenir konusu incelendiğinde hem besleyici hem de tok tutan pek çok seçenek olduğu görülebilir. Peki, gece sahurda ne yemeliyiz? Uzun süreli tok tutan yiyecekleri araştıranlar şu şekilde beslenmelidir:

Yumurta: Çok fazla proteine sahip olduğu bilinen yumurta, sahurda en çok ne tok tutar diyenler için başta gelir. Haşlama ve omlet olarak 1 ya da 2 yumurta, kişiyi gün içerisinde tok tutar ve enerjisini korumaya yardımcı olur.

Çok fazla proteine sahip olduğu bilinen yumurta, sahurda en çok ne tok tutar diyenler için başta gelir. Haşlama ve omlet olarak 1 ya da 2 yumurta, kişiyi gün içerisinde tok tutar ve enerjisini korumaya yardımcı olur. Yoğurt ve Süt: İçeriğindeki protein ve kalsiyum nedeniyle yoğurt ve süt, uzun süre tokluk hissi yaratır.

İçeriğindeki protein ve kalsiyum nedeniyle yoğurt ve süt, uzun süre tokluk hissi yaratır. Tarçın: Kan şekerini dengelediği bilinen tarçın, yoğurt, süt ya da meyvelerin üzerine eklenerek tüketilebilir. Aynı zamanda uzun süre tokluk verir.

Kan şekerini dengelediği bilinen tarçın, yoğurt, süt ya da meyvelerin üzerine eklenerek tüketilebilir. Aynı zamanda uzun süre tokluk verir. Tam Tahıllı Ekmek: Sahurda tok tutması için ne yenmeli denildiğinde akıllara ilk gelen yüksek lif içeriği olan tahıllı ekmeklerdir. Kan şekerini dengede tutar ve tokluk hissi verirler. Bu sayede gün içerisinde enerji sağlar.

Sahurda tok tutması için ne yenmeli denildiğinde akıllara ilk gelen yüksek lif içeriği olan tahıllı ekmeklerdir. Kan şekerini dengede tutar ve tokluk hissi verirler. Bu sayede gün içerisinde enerji sağlar. Salata: Mevsime uygun yeşillikler tercih edilerek hazırlanan bir salata hem vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar, hem de su oranı yüksek olduğundan susuzluk hissi yaratmaz.

Sahurda ne yenmez?

Sahurda ne yenmeli konusu kadar ne yenmemeli konusuna da dikkat edilmelidir. Sahurda yağlı yiyecekler, tuzlu, acılı ve baharatlı yiyecekler asla tüketilmemesi gerekenler arasındadır. Bunlarla birlikte salam ve sucuk gibi şarküteri ürünleri de susuzluk hissine neden olabileceğinden tüketilmemesi gerekenler arasındadır. Ayrıca karbonhidrat içeren yiyeceklerden uzak durmakta gerekir. İçecek konusunda ise bol su tüketimi önerilir. Susuzluk hissi ve sıvı kaybı yaratacağından gazlı içeceklerden ve çaydan uzak durmak önem taşır.

Sahurda ne yenir diyet yapanlar için öneriler

Öncelikle kilo vermek için oruç tutulmamalıdır. Sahura vaktinde midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde olumsuz etkiler yaratmayacak besinler tercih edilmelidir. Kıymalı sebze yemekleri veya tahıl çorbaları, kepekli ekmek, az tuzlu peynir, meyve ve bol su tüketimi önerilir. Sahurda çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler hem susatır hem de şişkinlik yaratır. Gündelik işleri yoğun olan kişiler ve fiziksel güç gerektiren işler yapan kişilerin, sahur saatinde yeterli su tüketmesi gerekir.





