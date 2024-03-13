Sahurda Ramazan davulcunun yanına inip sokakta göbek attı! "Trakya'da sahur" notuyla paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı

Mahalleliyi sahura kaldırmak için gelen Ramazan davulcusu ilginç bir sürprizle karşılaştı. Pijamasıyla sokağa inen kadın davulcunun yanına gelerek göbek atmaya başladı. O anlarda balkona çıkan annesine seslenen kadın, "Vur davulcu davula. Annem kalksın sahura" diyerek mani okumayı da ihmal etmedi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Görüntüler sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şimdi buna gerek var mıydı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Trakya enerjisine hayranım" yorumunu yaptı.







