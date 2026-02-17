YEMEK

Sahurda tok tutan besinleri açıkladı: Sağlıklı iftar sofrası nasıl kurulur?

Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından kurulan iftar sofralarında yapılan beslenme hataları, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Diyetisyen Şeyma Dinç, özellikle ani ve aşırı yemek tüketiminin kan şekeri dengesizliğine, mide rahatsızlıklarına ve kilo artışına yol açabileceğine dikkat çekti. İşte dikkat edilmesi gerekenler…

Diyetisyen Şeyma Dinç, Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından yapılan iftarın büyük önem taşıdığını belirterek, doğru besin seçimi ve tüketim sırasının sindirim sistemi ve kilo kontrolü açısından belirleyici olduğunu söyledi.

"İFTARDA TÜKETİLEBİLECEK BESİNLER"

Ramazan ayında iftar öğününün içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Dinç, "Izgara, haşlama veya fırında pişirilmiş et, tavuk ya da balık gibi protein kaynakları iftarda mutlaka yer almalıdır. Vitamin, mineral ve lif açısından zengin sebze yemekleri ile salatalar bu öğüne eklenmelidir. Yoğurt ve ayran gibi süt ürünleri sindirimi destekleyici özellikleri nedeniyle tercih edilebilir. Hurma gibi kan şekerini dengeli şekilde yükselten besinler de iftarda tüketilebilir. Aşırı yağlı ve kızartılmış yiyecekler, şeker oranı yüksek tatlılar, gazlı içecekler ve çok tuzlu besinlerden uzak durulmalıdır. Bu tür besinler kan şekeri dengesizliğine ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir" diye konuştu.

"İFTARA SU VE ÇORBA İÇEREK BAŞLAYIN"

İftarda besin tüketim sırasının önemli olduğuna dikkat çeken Dyt. Dinç, "İftara önce su içilerek, ardından hafif bir çorba tüketilerek başlanmalıdır. Çorba sonrası kısa bir ara verilmesi sindirimi olumlu etkiler. Daha sonra ana yemekle birlikte lif kaynağı olan sebze yemeği ya da bol salata tüketilmelidir. Tatlı ise ana yemekten 1-2 saat sonra yenmelidir" dedi.

"ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİN"

İftardan sonraki süreçte hafif beslenmenin önemine değinen Dyt. Dinç, "Bu dönemde ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Şerbetli tatlılar yerine meyve veya az şekerli sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Yoğurt, kuruyemiş veya tam tahıllı küçük atıştırmalıklar uygun ara öğün seçenekleri olabilir. Ayrıca sıvı alımı sürdürülmeli, şekerli ve gazlı içeceklerle fazla kafein sınırlandırılmalıdır" açıklamasında bulundu.

"TOK TUTAN BESİNLER"

Tok tutma süresi uzun olan besinlerin genellikle protein, lif ve sağlıklı yağ içeriği yüksek gıdalar olduğunu belirten Dyt. Dinç, "Yumurta, peynir, kırmızı et, tavuk, balık ve kurubaklagiller protein açısından zengindir. Tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur, sebze ve meyveler lif içeriği yüksek besinlerdir. Zeytin, avokado, ceviz, badem ve fındık ise sağlıklı yağ kaynakları arasında yer alır" ifadelerini kullandı.

"SAHUR VE İFTAR MENÜSÜ"

Kişiye göre değişmekle birlikte örnek bir menü paylaşan Dinç, şu önerilerde bulundu:

Sahur:
1-2 adet yumurta
Beyaz peynir veya lor peyniri
5-6 adet zeytin
2 tam ceviz
Bol yeşillik, domates, salatalık
1-2 dilim tam buğday ekmeği

İftar:
1 bardak su ve 1 adet hurma
1 kase çorba
5-10 dakika aradan sonra; ızgara, fırın veya haşlama et, tavuk ya da balık
Zeytinyağlı sebze yemeği veya bol salata
3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı veya makarna
1 kase yoğurt veya cacık.

"RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ"

Ramazan ayında dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Dinç, "Protein ağırlıklı beslenilmeli, tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Tuzlu ve çok baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalı, basit şeker ve paketli gıdalar sınırlandırılmalıdır. Kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırın yöntemleri kullanılmalı ve gün içinde yeterli su içilmelidir" dedi.

"RAMAZAN'DA SIK YAPILAN BESLENME HATALARI"

Ramazan ayında yapılan yanlışlara da değinen Dyt. Dinç, "Sahuru atlamak, iftarda hızlı ve aşırı miktarda yemek yemek, çok baharatlı ve tuzlu besinler tüketmek ve yetersiz sıvı almak en sık yapılan beslenme hataları arasındadır" diye konuştu.

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin, gün boyu aç kalan vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin doğru şekilde alınmasını sağladığını belirten Dyt. Dinç, "Sebze, protein ve yeterli sıvı alımını içeren bilinçli bir beslenme düzeni hem Ramazan süresince hem de uzun vadede sağlığın korunmasına ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlar" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar Sahur
