Sahurda tüketildiğinde tok tutan kalorisi düşük yiyecek ve içecekler

Ramazan ayında beslenme iki ana öğün içerisinde olması gerektiği için alınması gereken kalori ve besinler, bu iki öğüne dengeli bir şekilde paylaştırılmalı. Özellikle sahur öğününün, sonrasındaki yaklaşık 15-16 saatlik açlık süresinden ötürü tok tutucu ve besleyici yiyeceklerle olması daha rahat bir ramazan ayı geçirilmesine yardımcı olacaktır.

Ramazan ayında sahur, birçok kişi açısından atlansa da, aslında günün büyük bir enerji kaynağını karşılar. Glisemik indeksi düşük, proteinden zengin, sıvı içeriği yüksek besinlerden oluşan sahur öğünleri metabolizmanın daha hızlı çalışmasını ve kan şekerinin daha dengeli olmasını sağlayacaktır. Peki sahur öğününde hangi yiyecek ve içecekleri tercih etmeli ki, gün içerisinde kan şekeri, enerji ve sıvı yani hidrasyon hali dengede kalabilsin, daha uzun süre tokluk sağlanabilsin...

YUMURTA

Yumurta, iyi bir protein kaynağı olması nedeniyle sahur öğününü demirbaş yiyeceği olmalıdır. Hazırlama konusunda yeterli vaktiniz varsa, içerisinde renkli biberler, yeşillikler, mantar, ıspanak gibi kalorisi düşük sebzeler ile zenginleştirip hacimce zenginleştirerek daha uzun tokluk sağlayabilirsiniz.