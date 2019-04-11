Sait Faik Abasıyanık beyaz perdede!

İlk uzun metrajlı filminde Barış, Türk edebiyatının usta öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını izleyiciyle buluşturuyor. Usta öykücüyü onun kendi perspektifinden, kendi hikayeleriyle anlatan filmde Sait Faik'i genç oyuncu Mert Er canlandırıyor. Kültür Bakanlığı'nca desteklenen, belgesel filmin çekimleri Sait Faik Abasıyanık'ın doğduğu şehir Sakarya, lise yıllarını geçirdiği Bursa, uzun yıllar yaşadığı ve hayatını kaybettiği Burgazada'da geçiyor. Doğa ve insan sevgisiyle bilinen ünlü öykücünün, gelecek kaygılarının ana tema olarak işlendiği filmde, Sait Faik onu bizzat tanıyanlar tarafından da anlatılıyor.

"VAKTİMİ SAİT FAİK GİBİ GÖZLEMLER YAPARAK GEÇİRİRDİM"

'Benden Hikayesi' filmini hakkında konuşan Onur Barış, "Bir film söyleşisinde denk geldiğim şöyle bir olay oldu. Söyleşi esnasında yönetmenle konuşurken,yönetmen şöyle bir laf etti: 'İnsan, en iyi filmini en iyi bildiği şey hakkında yapar' demişti. O laf benim zihnimde fazlasıyla yer etti. Öykü dünyasının, evreninin içerisinde en çok yer kaplayan İstanbul, Tarihi Yarımada, benim de öğrencilik yıllarımın geçtiği yerlerdi. Vaktimi Tarihi Yarımada sokaklarında dolaşarak, Sait Faik gibi gözlemler yaparak geçirirdim. Bu filmi yapmaya karar verdim" dedi.