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Sait Faik Abasıyanık beyaz perdede!

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SİNEMA TV  | 11.04.2019 13:33 | Son Güncelleme

Genç yönetmen Onur Barış'ın, Türk edebiyatının usta öykücüsü Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını konu alan belgesel filmi 'Benden Hikayesi', özel gösterimlerin ardından 5 Nisan'da sinemalarda da vizyona girdi. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ara Güler'in de yer aldığı belgesel 60 salonda gösterimde.

Sait Faik Abasıyanık beyaz perdede!

İlk uzun metrajlı filminde Barış, Türk edebiyatının usta öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını izleyiciyle buluşturuyor. Usta öykücüyü onun kendi perspektifinden, kendi hikayeleriyle anlatan filmde Sait Faik'i genç oyuncu Mert Er canlandırıyor. Kültür Bakanlığı'nca desteklenen, belgesel filmin çekimleri Sait Faik Abasıyanık'ın doğduğu şehir Sakarya, lise yıllarını geçirdiği Bursa, uzun yıllar yaşadığı ve hayatını kaybettiği Burgazada'da geçiyor. Doğa ve insan sevgisiyle bilinen ünlü öykücünün, gelecek kaygılarının ana tema olarak işlendiği filmde, Sait Faik onu bizzat tanıyanlar tarafından da anlatılıyor.

"VAKTİMİ SAİT FAİK GİBİ GÖZLEMLER YAPARAK GEÇİRİRDİM"

'Benden Hikayesi' filmini hakkında konuşan Onur Barış, "Bir film söyleşisinde denk geldiğim şöyle bir olay oldu. Söyleşi esnasında yönetmenle konuşurken,yönetmen şöyle bir laf etti: 'İnsan, en iyi filmini en iyi bildiği şey hakkında yapar' demişti. O laf benim zihnimde fazlasıyla yer etti. Öykü dünyasının, evreninin içerisinde en çok yer kaplayan İstanbul, Tarihi Yarımada, benim de öğrencilik yıllarımın geçtiği yerlerdi. Vaktimi Tarihi Yarımada sokaklarında dolaşarak, Sait Faik gibi gözlemler yaparak geçirirdim. Bu filmi yapmaya karar verdim" dedi.

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SOKAK SOKAK GEZİP FİLMLERİNİN AFİŞLERİNİ KENDİLERİ ASTILAR

Filmin gösterime girmesiyle birlikte, ekibin toplanarak afiş çalışmasını da bizzat kendileri tarafından yapıldığını anlatan genç yönetmen, "Yani bu çok keyifli bir süreçti bizim için. Her şeyin içinde olmak, sonuna kadar emek vermek... Çünkü bir inancımız var, bir isteğimiz var. Afişleme sürecinde, hiç kimsenin afişinin üstüne afiş yapıştırmamayı kendimize misyon edinmiştik. Bugün gezdiğimizde hemen hemen bütün afişlerimizin üstünün kaplandığını gördük. Burada bizim derdimizle çelişen bir nokta var, toplumun bazı kesimlerinde. Birbirimizin emeklerine daha fazla saygı göstermeliyiz." diye konuştu.

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"MÜMKÜN OLDUĞUNCA SEVGİYİ MERKEZE ALARAK DEVAM ETTİK"

Genç yönetmenin eşi ve filmin sanat yönetmeni Merve Azade Barış ise, "Ben de ekiple beraber oradan oraya gezerek, onların hazırlıklarına yardım ettim. Birazcık ajanda görevi gördüm. Aynı zamanda yemeklerini hazırladım. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi" dedi.

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ARA GÜLER: "BAK, BU HERİF İYİ BENZİYOR ONA"

Filmin kamera arkası görüntülerinde Sait Faik'i canlandıran oyuncu Mert Er'in fotoğrafını gören Ara Güler, "Bak, bu herif iyi benziyor ona" diyor.

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DHA

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sait faik abasıyanık film sinema benden hikayesi

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