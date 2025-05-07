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Şaka değil gerçek! Bu kadın 250 TL'ye 6 tane ev aldı! Duyanlar nasıl yaptığını merak ediyor...

51 yaşındaki Rubia Daniels, İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Mussomeli köyünden tanesi 6 euro'ya 6 ev satın aldı. Yaklaşık evlere 250 TL ödedi. Duyanlar nasıl yaptığını merak etti.

Şaka değil gerçek! Bu kadın 250 TL'ye 6 tane ev aldı! Duyanlar nasıl yaptığını merak ediyor...

ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan 51 yaşındaki Rubia Daniels, tanesi 1 euroya altı ev satın aldı. Rubia üç evi kendisi için, birini kızı için ve iki tanesini de emekliliğini burada geçirmek isteyen 70 ve 82 yaşındaki teyzeleri için satın aldı.

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Rubia Daniels, İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Mussomeli kasabasındaki proje sayesinde ev sahibi oldu. İtalya'da başlatılan ve tüm dünyanın ilgi duyduğu projenin amacı kasabadaki terk edilmiş ve bakımsız evleri yenileyerek bölgeye yeni bir canlılık kazandırmak.

TOPLAM MASRAFLARLA 1 MİLYON TUTTU

Sözcü'nün derlediği habere göre, "Hayalini 1 euroya satın al" sloganıyla sunulan projede evi almanın maliyeti başlangıçta sembolikti ancak tapu, bürokratik işlemler ve acente ücretleriyle birlikte her ev yaklaşık 4 bin euroya (yaklaşık 180 bin TL) mal oldu. Rubia'nın altı ev için toplam harcaması ise 24 bin euro yani yaklaşık 1 milyon TL civarında oldu.

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Rubia, yenilendiğinde her evin 30 bin avro (26,6 bin sterlin) değerinde olmasını umuyor ancak geleceği için "çok küçük bir yatırım" olarak gördüğü evi satmayı planlamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ev almak
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