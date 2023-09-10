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Şakar Şakir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sakar Şakir filmi ne zaman ve nerede çekildi? Show TV yayın akışı

10.09.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şakar Şakir filmi ile ilgili aramalar filmin Show TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Kemal Sunal, Ali Şen, Adile Naşit ve Ayfer Feray'ın başrolde olduğu Yeşilçam komedisi bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Sakar Şakir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sakar Şakir filmi ne zaman ve nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Şakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek olan Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan Şakar Şakir filmi merakla bekleniyor. Eğlenceli tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini ünlü yönetmen Natuk Baytan yapıyor. İşte Natuk Baytan'ın yönettiği Şakar Şakir filmi ile ilgili merak edilenler...

ŞAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

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ŞAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal
Ali Şen
Adile Naşit
Ünal Gürel
Macit Flordun
Necdet Yakın
Atilla Ergün
Kamer Sadık
Hakkı Kıvanç
Ayfer Feray
İhsan Yüce
Celal Yonat

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Tarkan Güçlü Kahraman
14:45 Yerli Sinema Şaşkın Damat
16:15 Yerli Sinema Güler misin Ağlar mısın
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir
21:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban
23:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle
01:30 Yerli Sinema Sakar Şakir
02:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban
04:15 Yerli Sinema Şaşkın Damat

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