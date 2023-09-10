Şakar Şakir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sakar Şakir filmi ne zaman ve nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Şakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek olan Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan Şakar Şakir filmi merakla bekleniyor. Eğlenceli tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini ünlü yönetmen Natuk Baytan yapıyor. İşte Natuk Baytan'ın yönettiği Şakar Şakir filmi ile ilgili merak edilenler...

ŞAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

ŞAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ali Şen

Adile Naşit

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç

Ayfer Feray

İhsan Yüce

Celal Yonat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Tarkan Güçlü Kahraman

14:45 Yerli Sinema Şaşkın Damat

16:15 Yerli Sinema Güler misin Ağlar mısın

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir

21:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban

23:45 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Güle Güle

01:30 Yerli Sinema Sakar Şakir

02:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban

04:15 Yerli Sinema Şaşkın Damat

