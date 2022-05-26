Sakarya'da tarım işçilerinin feci sonu! Nehir kenarında gezenler fark etti

Çifteler ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Kadir Nasiri ve Kerametullah Muradi, serinlemek için Karaköprü mevkisinden Sakarya nehrine girdi. Kısa bir süre sonra 2 işçi akıntıya sürüklenerek nehirde kayboldu. Nehir kenarında gezenler bir süre sonra su üstünde bir kişinin hareketsiz olduğunu görerek polise haber verdi.

Yapılan incelemede nehir kenarında 2 kişinin kıyafetleri bulundu. Nehre giren AFAD dalgıçları Afganistan uyruklu Kadir Nasiri ve Kerametullah Muradi’nin cansız bedenine ulaştı. Polis ve savcılık incelemesinin ardından işçilerin cenazeleri otopsi işlemleri için Çifteler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

