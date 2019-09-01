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Sakarya'da vahşet! Keserle babasını öldürdü

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YAŞAM  | 01.09.2019 19:25 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kişi babasını keser ve bıçak darbeleriyle öldürdü.

Sakarya'da vahşet! Keserle babasını öldürdü

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak üzerinde bulunan Santa Kent sitesinde yaşandı. İddiaya göre, baba Abdullah Adıgüzel (55) ile oğlu Resul Adıgüzel (22) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

SESLERİ DUYAN KOMŞULAR POLİSİ ARADA

Kavgaya dönüşen tartışmanın seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine evin kapısını Resul Adıgüzel açtı.

BIÇAK VE KESER DARBELERİYLE...

Eve giren polis ekipleri, baba Abdullah Adıgüzel’i kanlar içerisinde yerde gördü. Oğlu tarafından bıçak ve keser darbeleriyle yaralanan babanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler oğul Resul Adıgüzel'i gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Adapazarı keser cinayet baba cinayeti

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