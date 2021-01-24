Sakarya ve Karabük'te sokaktaki ve yaban hayatındaki hayvanlara yem bırakıldı

Sakarya ve Karabük'te, sokaktaki ve yaban hayatındaki aç hayvanlar unutulmadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış koşulları nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Karabük'te de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yabani hayvanlar için yemleme çalışması yaptı.

Çalışmaların yaban hayatının korunması ve devamlılığı için kış boyunca devam edeceği bildirildi.

