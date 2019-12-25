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  4. Sakarya'da "Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi açıldı

Sakarya'da "Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 19:57 | Son Güncelleme

Hattat Mustafa Cemil Efe: - "27 eser sergiliyoruz. Eserlerden 20'si sadece burası için özel olarak üretildi ve ilk defa sergileniyor"

Sakarya'da, hattat Mustafa Cemil Efe'nin eserlerinden oluşan hüsn-i hat sergisi açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Adapazarı ilçesindeki Ofis Sanat Merkezi'nde açılan sergide 27 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel 15'inci sergisi olduğunu belirtti.

Sergiye "Hazan ve Bahar" ismini verdiklerini belirten Efe, "Her sanatta olduğu gibi İslam sanatları içerisindeki hat sanatı da hem hazan hem de bahar mevsimleri yaşamış. Ben onun için 'kaç mevsim görür insan' sloganıyla bu sergiyi hazırlardım. Bu sergiyle bir şey anlatmak istiyorum; muazzam bir medeniyetin bakiyesi olduğumuz ve hüsn-i hat sanatı bu bakiyenin bütün özelliklerini içerisinde barındıran bir sanat." değerlendirmesinde bulundu.

Efe, batılı ressamların da bu hususta aynı görüşte ve düşüncede olduğunu ifade ederek, "Hüsn-i hat sanatının Kur'an-ı Kerim, hadisi-i şerif ve kelamı kibarlara hizmet ediyor oluşu bunu daha da değerli kılıyor. Sergilerle insanlara, Müslümanlara ve sanat camiasına hüsn-i hat sanatının eşsiz güzelliklerini anlatmaya gayret ediyoruz. Eserlerden 20'si sadece burası için özel olarak üretildi ve ilk defa sergileniyor, böyle bir özelliği olması bizim adımıza çok güzel." dedi.

Sergi, 19 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Hazan ve Bahar" sakarya sergi

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