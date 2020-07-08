YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'daki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle salıverildi.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle salıverildi.

SAKARYA HABERLERİ  | 08.07.2020 00:50 | Son Güncelleme

Sakarya'daki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle salıverildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

55 yıldır trafikte hiç kaza yapmadı

55 yıldır trafikte hiç kaza yapmadı

Aydın'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen bulvarı ulaşıma kapattı

Aydın'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen bulvarı ulaşıma kapattı

Kemalpaşa’ya üniversite müjdesi

Kemalpaşa’ya üniversite müjdesi

Erenler’de alt yapı çalışması biten 2 sokağa asfalt çalışması yapılacak

Erenler’de alt yapı çalışması biten 2 sokağa asfalt çalışması yapılacak

Çınarsuyu sezona hazır

Çınarsuyu sezona hazır

Balıkesir’in plajları güvenli

Balıkesir’in plajları güvenli

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:28
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:26

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Bizim Eczanesi
Adapazari
Hekimoğlu Eczanesi
Adapazari
Maltepe Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Yunus Emre Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hendek Belediyesi’nden hobi bahçesi uyarısı

Hendek Belediyesi’nden hobi bahçesi uyarısı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.