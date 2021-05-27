Sakiler grubu kimdir, üyeleri kimler? Dünyadan Uzak şarkısını seslendiren Sakiler kimdir?

Her Cuma saat 20:00'da Star TV'de yayınlanan ve Volkan Konak'ın sunduğu Kuzeyin Oğlu programına bu hafta sevilen müzik grubu Sakiler konuk oluyor. Daha önce seslendirdikleri Pinhani'nin Dünyadan Uzak şarkısı ile bilinen Sakiler grubu kimdir sorusu merak ediliyor. Peki Sakiler grubu kimdir, üyeleri kimler?

SAKİLER GRUBU KİMDİR, SAKİLER ÜYELERİ KİMLER?

Bir dönem yayınlandıktan sonra ekranlara ara veren ve yakın süreçte yeniden ekranlara dönen Volkan Konak'ın sunduğu Kuzeyin Oğlu programına bu hafta sevilen müzik grubu Sakiler konuk oluyor. Sakiler grubu Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir yorumla seslendirmiş ve milyonlarca izleyicinin beğenisini kazanmıştı. 3 kişiden oluşan başarılı müzik grubunun üyeleri Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

Sevilen grubun solisti ise Hasan Gözetlik'tir. Pinhani'ye ait Dünyadan Uzak isimli şarkıyı Sakiler, cover şeklinde seslendirmiştir. Sakiler grubunun coverladığı Dünyadan Uzak parçası grubun takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti. Grubun solisti olan Hasan Gözetlik'in etkileyici sesi ve sesindeki Müslüm Gürses notaları ise büyük beğeni toplamış ve müzik camiası başta olmak üzere herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.