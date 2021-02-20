'Sakin' izleyiciyle buluşmaya başladı

Şef Pınar Taşdemir’in şehrin keşmekeşinden uzak, doğada yemek yapma deneyimini sessiz ve tarifsiz olarak izleyicilerle paylaştığı ‘Sakin’, Türkiye’nin yeni nesil dijital içerik platformu Gain’de başladı.

İlk bölümünde Kandıra’daki Narköy’de, mevsiminde doğal olarak yetişen sebzelerin günün mönüsüne ilham verdiği ‘Sakin’, hem görsel hem de işitsel olarak meditatif bir deneyim sunuyor.

Her seferinde farklı bölgelerdeki doğal çeşitliliğin sofralara taşınacağı ‘Sakin’, yeni bölümleriyle, pazar günleri Gain'de izleyiciyle buluşuyor.

