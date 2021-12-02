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Sakin şehir ünvanına sahip Şavşat, beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

02.12.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesi güne beyaz örtüyle uyandı. Dün gece etkili olan yağış sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçeye bağlı Yavuzköy köyünde kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin ortaya çıktı.

Sakin şehir ünvanına sahip Şavşat, beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler oluştu

Artvin’in doğal güzellikleri ile büyüleyen Şavşat ilçesi kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor. 2015 yılında ’Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanı alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan sakin şehir Şavşat, yazın yeşili, sonbaharda ise turuncu ve kırmızının tonlarını sergilerken, kış aylarında ise beyaz gelinliğini giyiyor.

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Şavşat-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Yavuzköy köyünde yer alan tescilli Şavşat evleri beyaz örtüyle farklı bir güzelliğe kavuşuyor.

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Doğal ve yaşlı ormanlar içinden yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının etrafına kurulan yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, muhteşem manzara havadan görüntülendi.

(İHA)

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Artvin
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