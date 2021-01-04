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Sakıp Sabancı'nın evi 'Yaşı 19' dizisinde Hülya Avşar'ın oluyor

04.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Sakıp Sabancı'nın evi 'Yaşı 19' dizisinde Hülya Avşar'ın oluyor

10 Nisan 2004'te aramızdan ayrılan efsane iş insanı Sakıp Sabancı'nın yaşadığı Anadolu Yakası'ndaki evde artık Hülya Avşar'ın sahneleri çekilecek.

2021 yılı dizi dünyası için oldukça hareketli başladı. Büyük kısmı dijital olmak üzere yeni diziler peş peşe sete çıkacak. Bu projeler arasında Gold Film imzalı FOX'un "Yaşı 19" dizisi de var. Ömür Atay'ın yöneteceği, usta kalem Sırma Yanık'ın yazdığı dizi bir aksilik olmazsa bu hafta sonu sete çıkacak.

MEHMET ASLANTUĞ VE HÜLYA AVŞAR BAŞROLDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son dönemin en bomba castı bu projede buluşuyor. 1995 yılında Yavuz Özkan imzalı "Bir Kadının Anatomisi" filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ 25 yıl sonra aynı projede bir araya gelecek. "Yaşı 19"un bir diğer flaş ismi ise Deniz Çakır... 2004 ile 2006 yıllarında "Kadın İsterse" dizisinde beraber oynayan Hülya Avşar ile Deniz Çakır "Yaşı 19"da da tıpkı eski projede olduğu gibi yine karşı karşıya gelecek. Dizide iki annenin çocukları için verdikleri büyük mücadele ekrana taşınacak.

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SAKIP SABANCI'NIN EVİ TADİLATA GİRDİ

Mekanları için titiz bir çalışma yapılan dizide Hülya Avşar'ın hayat vereceği Hale karakterinin evi çok özel bir isme ait... 10 Nisan 2004'te aramızdan ayrılan efsane iş insanı Sakıp Sabancı'nın yaşadığı Anadolu Yakası'ndaki evde artık Hülya Avşar'ın sahneleri çekilecek. Uzun süredir boş olan ev büyük bir tadilatın ardından ilk kez "Yaşı 19" dizisi için açılacak.

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