SAKLA BENİ 7. BÖLÜM İZLE! Sakla Beni dizisi hangi gün, saat kaçta? İşte perşembe dizileri ve Star TV yayın akışı

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin beşinci bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 6. bölüm izle ekranı ve Star TV yayın akışı...

SAKLA BENİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam 7. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.

SAKLA BENİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'a ihanet edemeyeceğini ve kavuşmalarının imkansız olduğunu düşünen İncila, canı acıyarak da olsa Mete'nin yaptığı teklifi reddeder. Bu cevap Mete'yi hayal kırıklığına uğratırken, son bir defa vazgeçmeyi düşünse de artık geri dönüşün mümkün olmadığını anlayıp Naz ile nikah masasına oturur. Bu gelişme İncila ve Mete arasındaki engelleri daha da büyütürken, İncila'nın gitmesini istemeyen Mete onu ikna edememenin öfkesini ve çaresizliğini yaşar.

SAKLA BENİ 7. BÖLÜM İZLE!

İncila'yı kaybetmek istemeyen Mete, Naz'ın ona olan bağlılığını öne sürerek İncila'nın gitmesini engeller. İçinde sıkışıp kaldığı tüm çıkmazlardan ancak böyle kurtulabileceğini düşünen İncila, Mete'nin bu beklenmedik hamlesiyle yeniden büyük bir kapana kısılır ve kendini bir anda Kadir ile nişanlanırken bulur. Otoritesinin önemsenmediğini düşünen Kont Ziya, kimin torunu olduğunu Mete'ye sert bir şekilde hatırlatırken, ev halkına uyulmasını istediği keskin kuralları duyurur. Onu yalnız bıraktığı için Naz'ın hışmına uğrayan İncila, sözlendirildiği gerçeğini Naz ve Mete'ye söylemek zorunda kalır. Bu haber ikisini de şaşkınlığa uğratırken, Filiz'in bu işte parmağı olduğunu öğrenirler.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

PERŞEMBE DİZİLERİ

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Derdim Var

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hudutsuz Sevda

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakla Beni

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak





