SAKLA BENİ 7. BÖLÜM İZLE! Sakla Beni dizisi hangi gün, saat kaçta? İşte perşembe dizileri ve Star TV yayın akışı

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin beşinci bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 6. bölüm izle ekranı ve Star TV yayın akışı...
Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam 7. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.
Naz'a ihanet edemeyeceğini ve kavuşmalarının imkansız olduğunu düşünen İncila, canı acıyarak da olsa Mete'nin yaptığı teklifi reddeder. Bu cevap Mete'yi hayal kırıklığına uğratırken, son bir defa vazgeçmeyi düşünse de artık geri dönüşün mümkün olmadığını anlayıp Naz ile nikah masasına oturur. Bu gelişme İncila ve Mete arasındaki engelleri daha da büyütürken, İncila'nın gitmesini istemeyen Mete onu ikna edememenin öfkesini ve çaresizliğini yaşar.
İncila'yı kaybetmek istemeyen Mete, Naz'ın ona olan bağlılığını öne sürerek İncila'nın gitmesini engeller. İçinde sıkışıp kaldığı tüm çıkmazlardan ancak böyle kurtulabileceğini düşünen İncila, Mete'nin bu beklenmedik hamlesiyle yeniden büyük bir kapana kısılır ve kendini bir anda Kadir ile nişanlanırken bulur. Otoritesinin önemsenmediğini düşünen Kont Ziya, kimin torunu olduğunu Mete'ye sert bir şekilde hatırlatırken, ev halkına uyulmasını istediği keskin kuralları duyurur. Onu yalnız bıraktığı için Naz'ın hışmına uğrayan İncila, sözlendirildiği gerçeğini Naz ve Mete'ye söylemek zorunda kalır. Bu haber ikisini de şaşkınlığa uğratırken, Filiz'in bu işte parmağı olduğunu öğrenirler.
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Derdim Var
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hudutsuz Sevda
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakla Beni
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak