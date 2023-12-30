Sakla Beni'nin hırçın güzeli Asude Kalebek pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı

Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Netflix'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kulüp'te canlandırdığı 'Raşel Aseo' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Asude Kalebek şimdilerde Sakla Beni dizisiyle adından söz ettiriyor.

Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile başrolünü paylaştığı Sakla Beni'de 'Naz' karakterine hayat veren Asude Kalebek başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Asude Kalebek'in pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Duru güzelliğin', 'Çok başarılı ve doğalsın', 'Her yeri ateşe vermiş', 'Tam bir kraliçe' gibi yorumlar yapıldı.

Asude Selma Kalebek 18 Haziran 1999 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenimine devam eden Kalebek, ilk projesi olarak 2021 yılında Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp'te başrol karakter olan Raşel'i canlandırdı.

Kalebek şimdilerde, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı Sakla Beni dizisindeki 'Naz' karakteriyle adından söz ettiriyor.







