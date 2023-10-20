Sakla Beni'nin Mete'si Uraz Kaygılaroğlu'ndan kariyer sitemi! 'Herkes bin liraya lahmacun yerken...'

Uraz Kaygılaroğlu adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Fiziksel değişiminin yanı sıra kariyerinde de büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarının dışında açıklamalarıyla da gündem oluyor.

"HERKES BİN LİRALIK LAHMACUN YERKEN..."

Son olarak Aşık Shakespeare tiyatro oyunu ve yeni başlayacak olan Sakla Beni dizisindeki Mete rolüyle adından söz ettiren Kaygılaroğlu dizi ve tiyatro setlerini karşılaştırdı.

Dizi setlerinin çok yoğun ve uzun saatler aldığına değinen Kaygılaroğlu verdiği bir röportajda 'Tiyatro oyunu için 18.00'da gelip 22.00'da gidiyorsun. Dizi seti gibi değil, müthiş rahat. Herkez bin liraya deniz kenarında lahmacun yerken ben tiyatro provasındaydım' açıklamasında bulundu.

1987 İstanbul doğumlu olan Uraz Kaygılaroğlu, Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa, 2008 yılında Milyonda Bir adlı diziyle başlayan ünlü oyuncu ardından Pis Yedili, Harem, Eski Hikâye, Yedi Güzel Adam, Baba Candır, Sefirin Kızı, Aşk 101, Üç Kuruş, Erşan Kuneri ve Aktris yapımlarında yer aldı.

Başarılı oyuncu şu sıralar, başrolünde olduğu Sakla Beni dizisinin çekimlerini gerçekleştiriyor. Kaygılaroğlu dizide Mete karakterini canlandıracak.









