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  4. Salah'ın 500 milyon sterlini reddetme nedeni ortaya çıktı!

Salah'ın 500 milyon sterlini reddetme nedeni ortaya çıktı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.04.2025 15:31
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, yıldızı Mohamed Salah'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Salah'ın Suudi Arabistan'dan gelen dev bir teklifi reddettiği belirtildi.

Salah'ın 500 milyon sterlini reddetme nedeni ortaya çıktı!
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Liverpool, Mısırlı kanat oyuncusu Mohamed Salah’ın sözleşmesini uzattığını dün açıkladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli kanat oyuncusunun ismi birçok takımla anılmıştı. Bu sezon Liverpool formasıyla 45 maça çıkan Salah, 32 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Mısırlı futbolcu, Premier Lig’de de attığı 27 golle gol krallığında birinci sırada yer alıyor. İngiliz ekibine 2017 yılında imza atan Salah, 394 maçta takımının formasını giyip, 243 gol atma başarısı gösterdi.

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Salah, 2 sezon daha Merseyside ekibinin formasını giyecek. Kontratının son senesine girmesi nedeniyle adı birçok takımla anılan Mohamed Salah takımda kalırken büyük bir serveti de reddetti. NTV Spor'da yer alan habere göre BBC, Salah'ın yeni sözleşmesinde haftalık 400 bin sterlin kazanacağını belirtti. Salah bu maaşla Premier Lig'de en fazla kazanan isimler arasında Erling Haaland'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
spor transfer Premier League futbol
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