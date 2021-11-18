Sostan çorbaya: Salatalık kullanarak hazırlayabileceğiniz enfes tarifler

Salatalıkla çok değişik salatalar, mezeler ve soslar hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Her mevsim göz bebeğimiz olan tazecik salatalıkların hangi pratik tariflerde kullanıldığını merak ediyorsanız, buyurun yazımıza!

PRATİK SALATALIK SARMA

MALZEMELER

3 adet salatalık

9 dilim beyaz peynir

HAZIRLANIŞI

Salatalıkları temizleyip kabuklarını soyun ve uzunlamasına incecik dilimleyin.

İnce küpler halinde doğranmış beyaz peynirlerden bir parça alıp salatalık diliminin ucuna koyun ve rulo yaparak sarın.

Açılmamaları için salatalık sarmalarını kürdanla servis edebilirsiniz.

Dilerseniz peynirle birlikte hindi füme dilimleri de kullanabilirsiniz.

BAHARATLI SALATALIK SALATASI

MALZEMELER

7-8 adet salatalık

2 yeşil soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı beyaz sirke

1 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı şeker

Üzeri için susam

HAZIRLANIŞI

Salatalıkları orta kalınlıkta ve küp küp doğrayın. Üzerlerine tuz serpip bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin.

Dinlenen salatalıkları iyice yıkayıp kurutun.

Sos için bütün malzemeleri iyice karıştırın ve salatalıkların üzerine dökün.

Kapalı bir kapta tüm malzemeleri iyice sallayarak karıştırın.

Salatanızı kapalı bir kapta birkaç dakika bekletip servis kasesine alın.

SALATALIKLI SOĞUK ÇORBA

MALZEMELER

3 adet salatalık

500 gram yoğurt

4 yemek kaşığı ince bulgur

3 yemek kaşığı haşlanmış nohut

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı soğuk su

Tuz, karabiber, kuru nane

Üzeri için dereotu

HAZIRLANIŞI

Bulguru bir tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika kadar pişirin.

Haşlanan bulgurları soğuk sudan geçirin.

Salatalıkları küp küp doğrayın.

Bir kapta yoğurt ve suyu iyice çırpın.

Daha sonra salatalıkları, haşlanmış bulguru, tuzu, kuru naneyi, zeytinyağını, haşlanmış nohutu ve rendelediğiniz sarımsağı ekleyin.

İyice karıştırdığınız soğuk çorbayı servis kaselerine paylaştırıp dereotu ile süsleyin.

SALATALIKLI SOS

MALZEMELER

2 adet salatalık

100 gram beyaz peynir

100 gram süzme yoğurt

Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz içi

1 çay kaşığı sebzeli çeşni

HAZIRLANIŞI