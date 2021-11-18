Sostan çorbaya: Salatalık kullanarak hazırlayabileceğiniz enfes tarifler

Salatalıkla çok değişik salatalar, mezeler ve soslar hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Her mevsim göz bebeğimiz olan tazecik salatalıkların hangi pratik tariflerde kullanıldığını merak ediyorsanız, buyurun yazımıza!
MALZEMELER
3 adet salatalık
HAZIRLANIŞI
Salatalıkları temizleyip kabuklarını soyun ve uzunlamasına incecik dilimleyin.
İnce küpler halinde doğranmış beyaz peynirlerden bir parça alıp salatalık diliminin ucuna koyun ve rulo yaparak sarın.
Açılmamaları için salatalık sarmalarını kürdanla servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
7-8 adet salatalık
2 yeşil soğan
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı beyaz sirke
1 yemek kaşığı soya sosu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı şeker
HAZIRLANIŞI
Salatalıkları orta kalınlıkta ve küp küp doğrayın. Üzerlerine tuz serpip bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin.
Dinlenen salatalıkları iyice yıkayıp kurutun.
Sos için bütün malzemeleri iyice karıştırın ve salatalıkların üzerine dökün.
Kapalı bir kapta tüm malzemeleri iyice sallayarak karıştırın.
MALZEMELER
3 adet salatalık
500 gram yoğurt
4 yemek kaşığı ince bulgur
3 yemek kaşığı haşlanmış nohut
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı soğuk su
Tuz, karabiber, kuru nane
HAZIRLANIŞI
Bulguru bir tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika kadar pişirin.
Haşlanan bulgurları soğuk sudan geçirin.
Salatalıkları küp küp doğrayın.
Bir kapta yoğurt ve suyu iyice çırpın.
Daha sonra salatalıkları, haşlanmış bulguru, tuzu, kuru naneyi, zeytinyağını, haşlanmış nohutu ve rendelediğiniz sarımsağı ekleyin.
MALZEMELER
2 adet salatalık
100 gram beyaz peynir
100 gram süzme yoğurt
Yarım çay bardağı çekilmiş ceviz içi
HAZIRLANIŞI
Salatalıkları temizleyip kabuklarını soyun ve incecik şeritler halinde dilimleyin.
Bir kapta beyaz peyniri ezin.
Süzme yoğurt, sebzeli çeşni ve ceviz içiyle peyniri karıştırın.
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