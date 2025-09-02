YEMEK

Salça sezonu başladı: Gölpazarı’nın yöresel lezzeti tanıtılacak...

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde salça sezonu hareketli başladı. İlçeye özgü geleneksel yöntemlerle üretilen salçaların üretim alanlarını ziyaret eden Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, bu yöresel ürünün Türkiye genelinde daha fazla tanınması için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Üreticilerle bir araya gelen Kılıç, salça üretiminin bölge ekonomisine ve kültürel mirasa katkı sağladığını vurguladı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçeye özgü yöresel salçanın ülke çapında daha fazla tanınması için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

MEŞHUR YÖRESEL SALÇA

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde salça sezonu başladı. Kaymakam Feyza Nur Kılıç, beraberindeki heyet ile birlikte ilçenin meşhur yöresel salçasını üreten hemşerilerini ziyaret etti.

YÖRESEL LEZZETLER TANITIMI

Kaymakam Kılıç, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak yöresel salça üretim süreci hakkında bilgi aldı.
Üreticilerle sohbet eden Kılıç, geleneksel yöntemlerle yapılan salçanın hem bölge ekonomisine hem de yöresel lezzetlerin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.

"GÖLPAZARI'NA ÖZGÜ BU LEZZET"

Ziyaret sırasında üreticilere desteklerinin süreceğini belirten Kaymakam Kılıç, "Gölpazarı'na özgü bu lezzetin ülke çapında daha fazla tanınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

