Salda gölü nerede, özellikleri nedir, nasıl oluşmuştur?

Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü doğal güzelliği ile Türkiye'de en sevilen yerlerden biri. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan göl, dünyada Mars gezegeninin jeolojik yapısına en çok benzerlik gösteren iki yerden biri olarak da dikkat çekiyor. İncecik beyaz kumları ve tertemiz şifa dağıtan suyu ile binlerce ziyaretçinin kalbini çalan ve misafirlerine doğa ile baş başa kalabileceği bir tatil sunan Salda Gölü'nün siz de tadını çıkarmak istiyorsanız "Salda Gölü nerede, Salda Gölü nerede kalınır?" gibi merak edilen soruları sizin için cevapladık.
Salda Gölü, Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinde bulunur.
İlçe merkezine yalnızca 4 km uzaklıkta bulunan göl, Burdur iline ise yalnızca 60 km uzaklıkta. Ayrıca Isparta iline 107 km, Denizli merkeze ise 100 km mesafede bulunan göle ulaşmak oldukça kolay. Uçak ile yolculuk etmek isteyen misafirler Denizli veya Isparta havalimanlarına giderek oradan otobüs ile Sala Gölüne ulaşabilir. Kara yollarını kullanmak isteyen ziyaretçiler için ise otobüsü tercih edebilir veya kendi özel aracı ile gidebilir. Ayrıca Salda Gölü'ne turlarla da gidebilirsiniz.
Doğal güzelliği ile ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü'nde konaklamak için çok fazla alternatif yok. Salda Gölü çevresinde az sayıda konaklama yeri bulunsa da çevredeki ilçelere konaklamak için gidebilirsiniz. Bölge çevresinde ve yakın ilçelerde her keseye ve tercihe uygun oteller bulunur. Otelde kalmak istemiyor ve doğa ile iç içe bir konaklama istiyorsanız kamp alanlarında kalabilir veya bungalov ev kiralayabilirsiniz. Göl çevresinde kamp yapmak yasak ancak yakın ilçelerden biri olan Yeşilova halk plajında kamp yapabilirsiniz. Yeşilova halk plajında romantik ve otantik bir tatil geçirmek isteyen ziyaretçiler için bungalov evler de bulunur.
Lavanta bahçeleri adeta Salda Gölü'nün sembolü haline geldi. Farklı illerde bulunsalar da Salda Gölü ve lavanta bahçelerinin olduğu Kuyucak Köyü birbirine oldukça yakın. Ünü ülkemizi aşan lavanta bahçeleri Isparta iline bağlı Keçiborlu ilçesinin Kuyucak Köyü'nde bulunuyor. Eşsiz lavanta kokularının köy girişinde hissedildiği bu büyülü ortam ziyaretçilere güzel bir deneyim yaşatıyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kuyucak'ı görmeden dönmeyin.
Bu masmavi suları gören ziyaretçiler Salda Gölü özelliklerini oldukça merak etmekte. Salda Gölü ormanlarla dolu bir arazide yüz ölçümü 44 km olan bir göldür. Salda Gölü türü ise karstiktir. Göl suyu hafif tuzludur, soda ve kil içerir. Gölün binlerce yıllık jeolojik çökme sonucu oluştuğu tahmin edilir.
Salda Gölü'nün beyaz adalar kısmı Covid19 önlemleri sebebiyle ziyarete kapatıldı. Gölün diğer kısımları ise kontrollü bir şekilde ziyarete açık.
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