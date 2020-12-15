Salda gölü nerede, özellikleri nedir, nasıl oluşmuştur?

Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü doğal güzelliği ile Türkiye'de en sevilen yerlerden biri. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan göl, dünyada Mars gezegeninin jeolojik yapısına en çok benzerlik gösteren iki yerden biri olarak da dikkat çekiyor. İncecik beyaz kumları ve tertemiz şifa dağıtan suyu ile binlerce ziyaretçinin kalbini çalan ve misafirlerine doğa ile baş başa kalabileceği bir tatil sunan Salda Gölü'nün siz de tadını çıkarmak istiyorsanız "Salda Gölü nerede, Salda Gölü nerede kalınır?" gibi merak edilen soruları sizin için cevapladık.

Salda Gölü Nereye Bağlı?

Salda Gölü, Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinde bulunur.

Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir?

İlçe merkezine yalnızca 4 km uzaklıkta bulunan göl, Burdur iline ise yalnızca 60 km uzaklıkta. Ayrıca Isparta iline 107 km, Denizli merkeze ise 100 km mesafede bulunan göle ulaşmak oldukça kolay. Uçak ile yolculuk etmek isteyen misafirler Denizli veya Isparta havalimanlarına giderek oradan otobüs ile Sala Gölüne ulaşabilir. Kara yollarını kullanmak isteyen ziyaretçiler için ise otobüsü tercih edebilir veya kendi özel aracı ile gidebilir. Ayrıca Salda Gölü'ne turlarla da gidebilirsiniz.