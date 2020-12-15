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Salda gölü nerede, özellikleri nedir, nasıl oluşmuştur?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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Salda gölü nerede, özellikleri nedir, nasıl oluşmuştur?

İçindekiler

  • Salda Gölü Nereye Bağlı?
  • Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir?
  • Salda Gölü Konaklama İmkanları
  • Salda Gölü'nde Neler Yapılır?
  • Salda Gölü Lavanta Bahçeleri Nerede?
  • Salda Gölü Nasıl Oluştu?
  • Salda Gölü Ziyarete Açık mı?

Bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli berrak suyu ile Maldiv Adaları'nı aratmayan Salda Gölü son zamanlarda ülkemizdeki en popüler ve en ilgi çekici yerlerden biri. Özellikle yaz sezonlarında Salda Gölü, hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce turisti ağırlıyor. Peki, Salda Gölü nerede? İşte Salda Gölü hakkında tüm detaylar...

Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü doğal güzelliği ile Türkiye'de en sevilen yerlerden biri. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan göl, dünyada Mars gezegeninin jeolojik yapısına en çok benzerlik gösteren iki yerden biri olarak da dikkat çekiyor. İncecik beyaz kumları ve tertemiz şifa dağıtan suyu ile binlerce ziyaretçinin kalbini çalan ve misafirlerine doğa ile baş başa kalabileceği bir tatil sunan Salda Gölü'nün siz de tadını çıkarmak istiyorsanız "Salda Gölü nerede, Salda Gölü nerede kalınır?" gibi merak edilen soruları sizin için cevapladık.

Salda Gölü Nereye Bağlı?

Salda Gölü, Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinde bulunur.

Salda Gölü'ne Nasıl Gidilir?

İlçe merkezine yalnızca 4 km uzaklıkta bulunan göl, Burdur iline ise yalnızca 60 km uzaklıkta. Ayrıca Isparta iline 107 km, Denizli merkeze ise 100 km mesafede bulunan göle ulaşmak oldukça kolay. Uçak ile yolculuk etmek isteyen misafirler Denizli veya Isparta havalimanlarına giderek oradan otobüs ile Sala Gölüne ulaşabilir. Kara yollarını kullanmak isteyen ziyaretçiler için ise otobüsü tercih edebilir veya kendi özel aracı ile gidebilir. Ayrıca Salda Gölü'ne turlarla da gidebilirsiniz.

Salda Gölü Konaklama İmkanları

Doğal güzelliği ile ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü'nde konaklamak için çok fazla alternatif yok. Salda Gölü çevresinde az sayıda konaklama yeri bulunsa da çevredeki ilçelere konaklamak için gidebilirsiniz. Bölge çevresinde ve yakın ilçelerde her keseye ve tercihe uygun oteller bulunur. Otelde kalmak istemiyor ve doğa ile iç içe bir konaklama istiyorsanız kamp alanlarında kalabilir veya bungalov ev kiralayabilirsiniz. Göl çevresinde kamp yapmak yasak ancak yakın ilçelerden biri olan Yeşilova halk plajında kamp yapabilirsiniz. Yeşilova halk plajında romantik ve otantik bir tatil geçirmek isteyen ziyaretçiler için bungalov evler de bulunur.

Salda Gölü'nde Neler Yapılır?

  • Eğer Salda Gölü'nü keşfetmeye geldiyseniz yapacağınız ilk şey mutlaka göl çevresini turlamak olmalı. Göl çevresi oldukça uzun bir mesafe olsa da bisiklet ile güzel bir yolculuk yapabilir, gölün gizli kalmış yerlerini keşfe çıkabilirsiniz.
  • Yemyeşil ormanın içinde yer alan gölün kıyısında gün batımını izlemek kadar keyifli bir şey yok. Şehrin tüm gürültüsünü ve kirli havasını unutarak görsel bir şölene dönüşen gün batımının keyfini çıkarın.
  • Salda çevresindeki beyaz adaları mutlaka görün.
  • Salda Gölü'nün suyu masmavi berraklığı ile sizi çağırsa da burada yüzmek çok tehlikeli. Aniden derinleşen bir yapısı olduğu için yasaklanan yerlerde asla suya girmeyin. Suya girmek isteyenler için belediyenin belirlediği Salda Gölü plajı bulunur ancak çok açılmamakta ve dikkatli olmakta fayda var.
  • Salda Gölü Maldivler plajını aratmayacak güzellikte incecik kumlarla çevrili. Kumlara uzanıp gölü izlemenin tadını çıkarın.
  • Oraya kadar gitmişken mutlaka lavanta bahçelerini ziyaret edin.

Salda Gölü Lavanta Bahçeleri Nerede?

Lavanta bahçeleri adeta Salda Gölü'nün sembolü haline geldi. Farklı illerde bulunsalar da Salda Gölü ve lavanta bahçelerinin olduğu Kuyucak Köyü birbirine oldukça yakın. Ünü ülkemizi aşan lavanta bahçeleri Isparta iline bağlı Keçiborlu ilçesinin Kuyucak Köyü'nde bulunuyor. Eşsiz lavanta kokularının köy girişinde hissedildiği bu büyülü ortam ziyaretçilere güzel bir deneyim yaşatıyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kuyucak'ı görmeden dönmeyin.

Salda Gölü Nasıl Oluştu?

Bu masmavi suları gören ziyaretçiler Salda Gölü özelliklerini oldukça merak etmekte. Salda Gölü ormanlarla dolu bir arazide yüz ölçümü 44 km olan bir göldür. Salda Gölü türü ise karstiktir. Göl suyu hafif tuzludur, soda ve kil içerir. Gölün binlerce yıllık jeolojik çökme sonucu oluştuğu tahmin edilir.

Salda Gölü Ziyarete Açık mı?

Salda Gölü'nün beyaz adalar kısmı Covid19 önlemleri sebebiyle ziyarete kapatıldı. Gölün diğer kısımları ise kontrollü bir şekilde ziyarete açık.

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