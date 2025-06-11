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Salgın hastalık alarmı! Ülkenin 10 şehrinde tespit edildi! Vakalar artıyor, herkes tedirgin...

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da 34 M çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği bildirildi. Maymun Çiçeği virüsü olarak da bilinen salgın hastalık herkesi tedirgin etti, yetkililerden vatandaşlara uyarı geldi.

Salgın hastalık alarmı! Ülkenin 10 şehrinde tespit edildi! Vakalar artıyor, herkes tedirgin...

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkenin 10 vilayetinde yeni 34 M çiçeği vakasının tespit edildiği belirtilerek, ülkede M çiçeği vaka sayısının 79'a yükseldiği kaydedildi.

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Virüs nedeniyle 4 kişinin hastanede tedavi altında olduğu ve temaslı takibinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, ülke genelinde gözetim çalışmalarının artırıldığı ifade edildi.

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HALK UYARILDI: HASTANELERE GİDİN

Açıklamada, halktan, döküntü, ateş, lenf bezlerinde şişlik ve kas ağrısı gibi belirtiler göstermeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları istendi.

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Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
virüs
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