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Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi

03.12.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kez Oscar ödülü kazanan Sally Field, bir dönem aşk yaşadığı Burt Reynolds hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, katıldığı programda meslek hayatında en kötü öpüşme sahnesini Reynolds ile çektiğini açıkladı.

Sally Field'ın en kötü öpüşme sahnesi itirafı: Bu onun beceremediği bir şeydi

1980 yılında 'Norma Rae', 1985 yılında da 'Places in the Heart' (Yürekte Bir Yer) adlı filmlerle 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazanan Sally Field (76), yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

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Birkaç gün önce 'Watch What Happens Live With Andy Cohen' adlı programa konuk olan ABD'li oyuncu, rol arkadaşlarının ismini de vererek kariyerinin en iyi ve en kötü öpüşme sahnelerini değerlendirdi.

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ŞAŞIRTAN YANIT

Field, en kötü öpüşme sahnesini kiminle çektiği sorusu üzerine "Gerçekten isim vermeli miyim? Bu şoke edici olacak. O zaman millet, bekleyin. O kişi Burt Reynolds'tı" yanıtını verdi.

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Sunucu Andy Cohen, Sally Field'ın bu konudaki sözlerine "Gerçekten mi?" diyerek şaşkılığını dile getirdi. Programın konuklarından Idina Menzel de kendini tutamayıp kahkahalara boğuldu.

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"GERÇEKTEN ÖPÜŞMEDİK AMA ETRAFA ÇOK FAZLA SALYA SAÇILDI"

Andy Cohen, Sally Field'ın bu yanıtı üzerine "Siz o zaman flört etmiyor muydunuz?" diye sordu. Sally Field da "Bu, onun iyi yapabildiği bir şey değildi" diye yanıt verdi.
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Ünlü isim "İsterseniz ayrıntıları da verebilirim ama bunları duymak istemezsiniz" diyerek sözlerini sürdürdü. Cohen'in ısrarı üzerine Field, kamera karşısında gerçekten öpüşmediklerini söyleyip sorunun da o sırada Burt Reynolds'ın ağzından saçılan salyalar olduğunu ekledi.

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