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  4. Salma Hayek 55 yaşına girdi! Mayosuyla verdiği poza beğeni yağdı

Salma Hayek 55 yaşına girdi! Mayosuyla verdiği poza beğeni yağdı

03.09.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Salma Hayek, yeni yaşını sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Hayek geleneği bozmadı ve fiziğini sergiledi.

Salma Hayek 55 yaşına girdi! Mayosuyla verdiği poza beğeni yağdı

55 yaşına giren Salma Hayek, kutlama için ailesiyle birlikte gittiği bir tatil yöresinde çektirdiği bir pozunu Instagram sayfasına paylaştı. Hayek'in kendisine mutlu yıllar diledikten sonra "Yeni maceralara bakıyorum" mesajıyla yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden bir milyona yakın beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Ekran Alıntısı

GELENEK HALİNE GETİRDİ

Salma Hayek, doğum günlerinde paylaştığı bu mayolu pozlarını bir gelenek haline getirdi.

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Geçen yıl da ailesiyle birlikte gittiği Yunanistan'dadoğum gününü kutlayan Hayek yine bir paylaşımla dikkat çekmişti. Ünlü isim doğum gününden bir gün önce siyah bir mayo ve pareo ile verdiği pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Salma Hayek Instagram
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