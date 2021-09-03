Salma Hayek 55 yaşına girdi! Mayosuyla verdiği poza beğeni yağdı

55 yaşına giren Salma Hayek, kutlama için ailesiyle birlikte gittiği bir tatil yöresinde çektirdiği bir pozunu Instagram sayfasına paylaştı. Hayek'in kendisine mutlu yıllar diledikten sonra "Yeni maceralara bakıyorum" mesajıyla yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden bir milyona yakın beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı geldi.

GELENEK HALİNE GETİRDİ

Salma Hayek, doğum günlerinde paylaştığı bu mayolu pozlarını bir gelenek haline getirdi.

Geçen yıl da ailesiyle birlikte gittiği Yunanistan'dadoğum gününü kutlayan Hayek yine bir paylaşımla dikkat çekmişti. Ünlü isim doğum gününden bir gün önce siyah bir mayo ve pareo ile verdiği pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

