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Salma Hayek defalarca kez koronavirüs testi yaptırdı! O anları paylaştı

12.11.2020 10:01 | Son Güncelleme:
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Hollywood'un 54 yaşındaki Meksikalı oyuncusu Salma Hayek, bu zamana kadar sayısız koronavirüs testi yaptırdı. Rutin olarak sürekli koronavirüs testi yaptıran Hayek, bu anları da her defasında ölümsüzleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüse karşı kendisini korumaya almak isteyen oyuncu Salma Hayek, bugüne kadar defalarca koronavirüs testi yaptırdı. Oyuncu, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

VİDEO BİNLERCE İZLENME ALDI

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Test yaptırmanın sıkıntılı bir süreç olmasının yanı sıra önemine dikkat çekmek isteyen Hayek, bu zaman kadar yaptırdığı testlerin görüntülerini birleştirerek 16,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun "Ben yaptırdım" notuyla paylaştığı video 702 bin görüntülenme aldı.

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