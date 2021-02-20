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Salma Hayek eşiyle para için mi evlendi?

20.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Salma Hayek eşiyle para için mi evlendi?

Salma Hayek, eşi François-Henri Pinault'yla para için evlendiğini yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

Pinault, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ve Alexander McQueen'in sahibi olan lüks moda grubu Kering'in CEO'su.

Hayek'in eşi aynı zamanda müzayede evi Christie, spor giyim markası Puma ve özel tasarım markası Giambattista Valli'nin yanı sıra Kering'e de yatırım yapan holding şirketi Groupe Artémis'in de başkanlığını yürütüyor.

Dax Shephard'ın Armchair Expert podcast'inin bu haftaki bölümünde konuya değinen Hayek, eşinin kendisini nasıl "çok daha iyi birine" dönüştürdüğünden bahsetti.
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Shephard söze girerek şöyle konuştu:

Eşinle ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim? Ne kadar hoş, eğlenceli, cömert, sıcak bir adam yahu. Süper de seksi. Dürüst olacağım, onun kim olduğunu bilmiyordum. Tek duyduğum veya bir haber başlığında okuduğum şey gayet zengin bir adamla evlendiğindi. Belki de bu yüzden evlenmişti.

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Manşeti bilen Hayek şu yanıtı verdi:

Yani sorun şu, fotoğraflarda onun içindeki büyüyü tahmin edemiyorsunuz bile. Beni çok daha iyi biri yaptı, iyi ve sağlıklı biçimde gelişmemi sağladı.

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"HERKES 'PARASI İÇİN EVLENDİ' DEMİŞTİ"

Biliyorsun, onunla evlendiğimde herkes 'Ah, bu anlaşmalı bir evlilik, parası için evlendi' demişti. Ben de 'Aman, neyse ne' dedim. İstediğinizi düşünün.' Birlikte 15 yıl geçirdik, sevgimiz güçlü. Bir kere bile alınmadım, 'Aman, neyse ne' diye düşünüyorum.
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'ZENGİN BİRİ İYİ OLMAZ DİYE DÜŞÜNÜLÜYOR'

Biri zengin olduğu için hemen iyi biri olmayabileceği, materyalist, değerleri olmayan, hatta aptal veya bu zenginliği hak etmeyen biri olabileceği ya da çok para sahibi olabilmek için yanlış şeyler yapmış olduğu düşünülür. Bunların hepsi önyargı ve bu arada ben de bunları duydum.

Hayek ve Pinault Şubat 2009'da dünya evine girdi.


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