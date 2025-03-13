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İkisi de Türk! ABD'de yaşanan korkunç cinayetin perde arkası: Cesedi 20 gün dairesinde saklamış...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.03.2025 10:48
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde, 24 yaşındaki Serkan Akçılad, kız arkadaşını 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü ve cesedini 20 gün boyunca sakladı. Cinayetin ardından verdiği şok edici ifadeler ve sosyal medya paylaşımları, olayın korkunç detaylarını ortaya koydu. İşte cinayete dair detaylar...

İkisi de Türk! ABD'de yaşanan korkunç cinayetin perde arkası: Cesedi 20 gün dairesinde saklamış...

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, 24 yaşındaki Serkan Akçılad, kız arkadaşını 12 yerinden bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Akçılad, cinayeti işledikten sonra genç kızın cesedini 20 gün boyunca dairesinde sakladı.

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Akçılad, 27 Şubat’ta Milwaukee Polis İdaresi’ne giderek üniversite öğrencisi olan kız arkadaşının öldüğünü ve cesedinin 20 gündür dairesinde bulunduğunu bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, genç kızın cesedinin çürümeye başladığını ve başının altına bir yastık yerleştirildiğini tespit etti. Yapılan incelemede, ceset üzerinde 12 bıçak darbesi olduğu ve kanın büyük kısmının temizlendiği belirlendi.

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KANLI KIYAFETLER, TEMİZLİK MALZEMELERİ, KAYIP BIÇAKLAR...

FOX6 Milwaukee'de yer alan habere göre, polis dairede yaptığı aramalarda, “son derece kör” tereyağı bıçağı, maket bıçağı ve çamaşır makinesinde kan lekeleri olan giysiler buldu. Ayrıca, çöp kutusunda 14 Şubat ile 21 Şubat tarihleri arasında alınan yiyecek siparişlerine ait makbuzlar da bulundu. Zanlının aracında ise, cinayet gününe ait temizlik malzemeleri satın aldığına dair fişler bulundu. Bu malzemeleri mağaza güvenlik kameralarından doğrulayan polis, şüpheli davranışları daha da pekiştirdi.

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AKÇILAD’IN İFADESİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Akçılad, polise verdiği ifadesinde, 24 Ocak’ta işten dönerken temizlik malzemeleri aldığını, eve geldiğinde kız arkadaşını yerde hareketsiz bulduğunu ve bunun başta bir şaka olduğunu düşündüğünü belirtti. Cesedin soğumasıyla gerçeği fark ettiğini ifade eden Akçılad, kız arkadaşının ölümünden sonra intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Beynine kadar uzanan bir çivinin başında bulunduğu ve hastaneye kaldırılarak tedavi edildiği öğrenildi.

Yapılan aramalarda, Akçılad'ın 25 Ocak'ta bir çivi tabancası satın aldığını gösteren bir fiş bulundu, ancak dairede çivi tabancası bulunamadı. Akçılad, çivi tabancasının ne olduğunu bilmediğini söyledi.

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AİLESİNE OYMUŞ GİBİ MESAJ ATMIŞ

Zanlı, kız arkadaşının ölümünü ailesine bildirmeyerek, mağdurun Türkiye'deki ailesine “hayatta ve iyi” olduğunu söyleyen mesajlar attığını itiraf etti. Ancak cinayetle ilgili suçlamaları reddetti. Akçılad’ın sosyal medya paylaşımı ise dikkatleri üzerine çekti. Kız arkadaşının öldürüldükten yaklaşık bir ay sonra yaptığı paylaşımda, "Kapıyı açarsın yerde uzanmış (kız arkadaşın) kendini kırmızıya boyamış. Şaka yaptığını düşünürsün, kaldırmaya çalışırsın ama elini onu kaldırmak için uzattığında yerden kaldırmak için eline gelen soğukluk hissinden sonra gözlerini açtığında sabah olmuş. Yanı başında onun bedeni vardır ve ne yapacağını bilmiyorsundur günlerce onun yanına gitmek için uğraşırsın ama sonunda başarırsın Şimdi nasıl veda edeceğim hiçbir fikrim yok" şeklinde korkunç ifadeler kullandı. Bu paylaşım, cinayetle ilgili çok daha derin bir soru işareti yarattı.

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MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Serkan Akçılad, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve dava Wisconsin eyaletindeki mahkemelerde devam ediyor. Hakim, ilerleyen günlerde kararını açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet sosyal medya abd paylaşım türk
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en azindan cezasini tam manasiyla orda cekicek
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