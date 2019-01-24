TREND

Salma Hayek leopar desenli mayosuyla paylaştı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

52 yaşındaki Meksikalı aktrist, leopar desenli mayosu ve kusursuz fiziğiyle takipçilerinin beğenisini topladı.

Salma Hayek leopar desenli mayosuyla paylaştı

90’lı yıllarda yakışıklı aktör Antonio Banderas ile başrolünü paylaştığı Desperado filmiyle adını tüm dünyaya duyuran Salma Hayek, yaz mevsimini özledi. Holyywood’un iddialı oyuncusu sıcak hava ve sahilde olma özlemini Instagram paylaşımıyla duyurdu. Sally Potter’ın yazıp yönettiği Molly filminin çekimleri için Londra’da olan aktrist soğuk havalardan bıktığını söyledi.

,-6PMzwjD6EygYxfuRz1X8w

“Dondurucu Londra’da giyinmek beni sahile gitmek için can atar hale getirdi” diyen Hayek, leopar desenli mayosu ve kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topladı. Hayek, geçtiğimiz yaz aylarında da ailesiyle çıktığı tatilden bikinili fotoğraflarını paylaşarak yıllara meydan okuduğunu kanıtlamıştı. Yeni yıla memleketi Meksika’da giren Hayek, buradan da bol bol mayolu paylaşım yapmıştı.

salma hayek photos3

Hollywood'un en ünlü Meksika kökenli yıldızları arasında yer alan Salma Hayek, 2009 yılında Fransız milyoner François-Henri Pinault ile hayatını birleştirdi. Hayek’İn bu evlilikten 11 yaşında Valentina adında bir kızı var.


PARTNERGerçek yaşını kimse tahmin edemiyor! Gerçek yaşını kimse tahmin edemiyor!
Game of Thrones’da merak edilen bir soru daha yanıtlandıGame of Thrones’da merak edilen bir soru daha yanıtlandı
Cesar Ödülleri’nde adaylar belli olduCesar Ödülleri’nde adaylar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antonio Banderas Sally Potter Molly

En Çok Okunan Trend Haberler

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Restoranda skandal görüntü!

Restoranda skandal görüntü!

İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendini tabanca ile savundu

İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendini tabanca ile savundu

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones’da merak edilen bir soru daha yanıtlandı

Game of Thrones’da merak edilen o soru yanıtlandı

Cesar Ödülleri’nde adaylar belli oldu

Cesar Ödülleri’nde adaylar belli oldu

Jason Statham filmleri (En iyi 10 Jason Statham filmi)

Jason Statham filmleri (En iyi 10 Jason Statham filmi)

Emilia Clarke'lı romantik komediden ilk kare geldi

Emilia Clarke'lı romantik komediden ilk kare geldi

"Rafadan Tayfa" Göbeklitepe'de

"Rafadan Tayfa" Göbeklitepe'de

Lady Gaga’dan Bradley Cooper'a destek

Lady Gaga’dan Bradley Cooper'a destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.