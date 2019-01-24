Salma Hayek leopar desenli mayosuyla paylaştı

90’lı yıllarda yakışıklı aktör Antonio Banderas ile başrolünü paylaştığı Desperado filmiyle adını tüm dünyaya duyuran Salma Hayek, yaz mevsimini özledi. Holyywood’un iddialı oyuncusu sıcak hava ve sahilde olma özlemini Instagram paylaşımıyla duyurdu. Sally Potter’ın yazıp yönettiği Molly filminin çekimleri için Londra’da olan aktrist soğuk havalardan bıktığını söyledi.

“Dondurucu Londra’da giyinmek beni sahile gitmek için can atar hale getirdi” diyen Hayek, leopar desenli mayosu ve kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topladı. Hayek, geçtiğimiz yaz aylarında da ailesiyle çıktığı tatilden bikinili fotoğraflarını paylaşarak yıllara meydan okuduğunu kanıtlamıştı. Yeni yıla memleketi Meksika’da giren Hayek, buradan da bol bol mayolu paylaşım yapmıştı.

Hollywood'un en ünlü Meksika kökenli yıldızları arasında yer alan Salma Hayek, 2009 yılında Fransız milyoner François-Henri Pinault ile hayatını birleştirdi. Hayek’İn bu evlilikten 11 yaşında Valentina adında bir kızı var.



