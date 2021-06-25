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Salma Hayek, Matrix seçmenlerini kaybetme nedenini itiraf etti

25.06.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema sektörünün kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Matrix filmiyle ilgili yıllar sonra ünlü oyuncu Salma Hayek’ten itiraf geldi. Salma Hayek, The Matrix için yapılan seçmeler sırasında çok tembel olduğu için Trinity rolünü kaçırdığını anlattı.

Salma Hayek, Matrix seçmenlerini kaybetme nedenini itiraf etti

Popüler Hollywood yıldızlarından biri olan Salma Hayek, 1999 yılından başlayan Matrix film serisinde Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı Trinity rolü için görüşmelere gittiğini açıkladı.

Facebook Watch'ta yayımlanan, Red Table Talk programında sunucu Jada Pinkett Smith'e konuşan Hayek, talk show sunucusu oyuncuyla olan dostluğunun ikisinin de rolü alamamasıyla başladığından bahsetti. Matrix ile ilgili konuştuğu bölümde Hayek, “Seçmelerde birçok engeli, ekran testini ve bir sürü seçmeyi atlatmıştık. Asya'dan dublör koordinatörleri getirmişlerdi ve bir de fiziksel test vardı. Esneğimdir, çeviğimdir ama tembelim de. Gerçekten hiç spor salonuna gitmedim" dedi. Kendisinden koşması istenildiğinde bir tur bile atamayarak nefes nefese kaldığını söyleyen Hayek, Trinity rolünü alamadığına dikkat çekti.

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Salma Hayek
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