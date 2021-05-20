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Salma Hayek mücadelesini anlattı: "Bırakın evimde öleyim"

20.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salma Hayek, Variety dergisine verdiği röportajda şimdiye kadar sakladığı bir gerçeği açıkladı. Ünlü oyuncu koronavirüs salgınının ilk döneminde virüs kaptığını söyledi. Çok kötü günler geçirdiğini söyleyen Salma Hayek, "Beni hastaneye götürmek için yalvaran doktoruma 'Bırakın evimde öleyim' dedim" sözleriyle yaşadığı koronavirüs kabusunu anlattı.

Salma Hayek mücadelesini anlattı: "Bırakın evimde öleyim"

Salma Hayek, Variety dergisine verdiği röportajda salgının başlarında Covid-19'a yakalandığını itiraf etti. Çok kötü günler geçirdiğini söyleyen 54 yaşındaki oyuncu, ölümden döndüğünü söyledi.

Eşi Francois Henri Pinault ve 13 yaşındaki kızı Valentina ile vaktinin büyük bölümünü Londra'da geçiren Salma Hayek, başta evinde tedavi gördüğünü durumu kötüleşince hastaneye gitmek zorunda kaldığını dile getirdi.

SALMA HAYEK: "EVİMDE ÖLMEK İSTİYORUM"

Salma Hayek, Londra'daki evinde tedavi gördüğünü ve durumu giderek kötüleşince doktorunun kendisini hastaneye götürmek için yalvardığını da anlattı. Hayek, doktorlarına "Evimde ölmeyi tercih ederim" dediğini de anlattı.

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TEDAVİSİ 7 HAFTA SÜRDÜ

Tedavisinin 7 hafta sürdüğünü söyleyen oyuncu, evinin bir odasında izole kaldığını söyledi. Salma Hayek, her ne kadar koronavirüsü atlatmış olsa da uzun süreli etkilerini hala yaşadığını, hastalığın yarattığı bitkinliğin henüz tamamen ortadan kalkmadığını anlattı.

HASTALIĞIN UZUN SÜRELİ ETKİLERİ SÜRÜYOR

Salma Hayek, koronavirüsü atlattıktan sonra görev aldığı ilk projenin, başrollerini Lady Gaga ve Adam Driver'ın paylaştığı House of Gucci adlı film olduğunu da sözlerine ekledi. Salma Hayek, geçtiğimiz Kasım ayında koronavirüs testi yaptırırken çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaşmıştı. Salma Hayek, birkaç kez test yaptırdığını belirtmişti o paylaşımda.

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Anahtar Kelimeler:
Londra Salma Hayek
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