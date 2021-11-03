Salma Hayek: Sahip olduğum tek şey seksi olmammış!

Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, "Frida" filminin çekimleri esnasında yapımcı Harvey Weinstein ile arasında geçen olayı anlattı. Hayek, Weinstein'ın kendisine "Seni çirkin görünmen için işe almadım!" dediğini ve azarladığını belirtti.

Ünlü aktris Salma Hayek, Frida Kahlo'nun hayatının konu edindiği ve Oscar kazanılan "Frida" filminin çekimlerinde yapımcı Harvey Weinstein ile makyaj nedeniyle yaşadığı olayı anlattı.

"ÇİRKİN GÖRÜNMEN İÇİN İŞE ALMADIM"

The Guardian gazetesine röportaj veren Hayek, yapımcıyla yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Beni arayıp, 'Neden tek kaş ve bıyığın var? Seni çirkin görünmen için işe almadım!' diye bağırırdı. 'Ama sen Frida Kahlo'nun bir resmine hiç bakmadın mı?' dedim. Birisine Cyrano de Bergerac'ı oynuyorsa 'Burnun niye öyle' denmez"

Salma Hayek daha önce yaptığı açıklamasında, ''Bana sahip olduğum tek şeyin seksi olmam olduğunu ve bu filmde bunların hiçbirinin olmadığını söyledi. Bu yüzden bana filmi kapatacağını çünkü kimse beni o rolde görmek istemeyeceğini söyledi.''

