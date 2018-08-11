Salma Hayek yıllara meydan okuyor

Yıllara meydan okuyan oyuncunun paylaşımına "memleketlilerinden" övgüler yağdı.

"Sen bizim gururumuzsun"

1 / 11 Meksikalı yıldız Salma Hayek, kocası François Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte çıktığı tatilde çekilen pozlarını sık sık Instagram sayfasında paylaşıyor. 51 yaşındaki Hayek; geçen hafta makyajsız paylaşımlarıyal gündem yaratmıştı. Bu kez de bikinili pozu olay oldu.

2 / 11 Hayek'in lacivert bikinisiyle çektirip paylaştığı pozuna da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Hayek'in Meksikalı takipçileri "Sen bizim ülkemizin gururusun" diye yorum yaparken bazı takipçileri de Hayek ile Kim Kardashian'ı kıyasladı.

3 / 11 Fransız iş insanı François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Valentina adında 10 yaşında bir kızı bulunuyor.Lübnan kökenli bir baba ile Meksika-İspanyol kökenli bir annenin kızı olan Hayek, 1966 yılında Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu.

4 / 11 Genç yaşında başarılı bir şekilde sinema kariyerine başlayan Hayek, meslektaşı Gael Garcia Bernal ile birlikte Hollywood'un en ünlü Meksika kökenli yıldızları arasında.

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