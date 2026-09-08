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Spotify 2026'da Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı: Zirvede o parça yer aldı

Spotify, Türkiye'de 2026 yazında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Türkçe poptan rap ve arabeske uzanan listede zirveye Ajda Pekkan ve Manifest'in ortak çalışması Hileli yerleşti. İşte yaz boyunca müzikseverlerin dilinden düşürmediği o şarkılar...

Spotify 2026'da Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı: Zirvede o parça yer aldı
Çiğdem Berfin Sevinç

Spotify'ın Türkiye'ye özel 2026 yaz listesi belli oldu. Yaz aylarına Türkçe pop, rap ve arabesk şarkılar damga vururken, güçlü iş birlikleri de listenin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Listenin zirvesinde Ajda Pekkan ve Manifest'in Hileli adlı ortak çalışması yer aldı. Yayınlanmasının ardından Spotify'ın dünya genelinde haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesine 1 numaradan giriş yapan parça, yaz boyunca ilgiyi korudu.

Spotify 2026 da Türkiye de en çok dinlenen şarkıları açıkladı: Zirvede o parça yer aldı 1

LİSTENİN ZİRVESİNDE HİLELİ VAR

2026 yazının en çok dinlenen şarkısı olan Hileli, Ajda Pekkan ve Manifest'i aynı projede buluşturdu. Şarkı, Türkiye'deki Spotify dinlemelerinde sezonun zirvesine yerleşti.

Listenin ikinci sırasında BLOK3'ün Sebebi Yar şarkısı bulunurken, Manifest'in sevilen parçalarından Toz Pembe üçüncü sırada yer aldı.

Spotify 2026 da Türkiye de en çok dinlenen şarkıları açıkladı: Zirvede o parça yer aldı 2

MANİFEST VE BLOK3 LİSTEDE AĞIRLIĞINI KOYDU

Listenin devamında da dikkat çeken isimler öne çıktı. BLOK3, Kayıp Kalp ve Poizi ile birlikte seslendirdiği Çok Güzel Gülüyorsun ile ilk 5'te iki şarkıya imza attı.

Manifest ise Daha İyi ile ilk 10'da üç farklı şarkıyla yer aldı. BLOK3 de Kırgınım ile ilk 10'daki şarkı sayısını dörde çıkardı.

Hadise'nin Ara Beni, Elif Buse Doğan'ın Yangın Yeri ve Serkan Nişancı'nın Eller Üzer şarkıları da listenin dikkat çeken diğer parçaları oldu.

Spotify 2026 da Türkiye de en çok dinlenen şarkıları açıkladı: Zirvede o parça yer aldı 3

TÜRKİYE'DE 2026 YAZININ EN ÇOK DİNLENEN 10 ŞARKISI:

1- Hileli - Ajda Pekkan, Manifest
2- Sebebi Yar - BLOK3
3- Toz Pembe - Manifest
4- Kayıp Kalp - BLOK3
5- Çok Güzel Gülüyorsun - BLOK3, Poizi
6- Daha İyi - Manifest
7- Ara Beni - Hadise
8- Kırgınım - BLOK3
9- Yangın Yeri - Elif Buse Doğan
10- Eller Üzer - Serkan Nişancı

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Spotify Maç özeti hile Manifest
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