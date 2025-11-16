Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Salonuna 19 priz takıldı... Ev sahibinin tepkisi sosyal medyayı salladı: “Burası internet kafe mi?”

İçerik devam ediyor

Salonuna tam 19 priz takıldığını gören ev sahibi, şaşkınlığını gizleyemedi. Ev sahibinin "Duşakabinin içine bile priz takmışlar" sözleri üzerine sosyal medyada gündem oldu.

Bir ev sahibi, salonuna gelen elektrik ustalarının işini görünce adeta şok oldu. Çünkü ustalar, salona tam 19 priz takmıştı. Durumu videoya kaydeden ev sahibi, gördüğü manzara karşısında, “Burası internet kafe mi?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Salonuna 19 priz takıldı... Ev sahibinin tepkisi sosyal medyayı salladı: “Burası internet kafe mi?” 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ev sahibi, prizlerin sadece salona değil, duşa kabinin içine kadar yerleştirilmiş olduğunu da videoda belirtti. Ev sahibinin şaşkınlığı, sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, kullanıcılar da durumla ilgili esprili yorumlar yaptı.

Salonuna 19 priz takıldı... Ev sahibinin tepkisi sosyal medyayı salladı: “Burası internet kafe mi?” 2

İŞTE O VİDEOYA GELEN YORUMLARDAN BAZILARI:

  • Adam kendi ailesine göre dizayn etmiş evi
  • İnternet cafe yapmış
  • Tamam işte ucuz maliyetli
  • Elektrik alsın diye yapmıştır
  • Ucuz olsun diye verdik diyememiş
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece uyandı, şoke oldu: "Benden iki tane daha vardı"Gece uyandı, şoke oldu: "Benden iki tane daha vardı"
Kalfadan çırağa işkence! Ellerini bağlayıp pantolonunu zorla çıkardı, sonrası korkunçKalfadan çırağa işkence! Ellerini bağlayıp pantolonunu zorla çıkardı, sonrası korkunç

Anahtar Kelimeler:
Afgan priz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.