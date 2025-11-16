Salonuna 19 priz takıldı... Ev sahibinin tepkisi sosyal medyayı salladı: “Burası internet kafe mi?”

Bir ev sahibi, salonuna gelen elektrik ustalarının işini görünce adeta şok oldu. Çünkü ustalar, salona tam 19 priz takmıştı. Durumu videoya kaydeden ev sahibi, gördüğü manzara karşısında, “Burası internet kafe mi?” diyerek tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ev sahibi, prizlerin sadece salona değil, duşa kabinin içine kadar yerleştirilmiş olduğunu da videoda belirtti. Ev sahibinin şaşkınlığı, sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, kullanıcılar da durumla ilgili esprili yorumlar yaptı.

İŞTE O VİDEOYA GELEN YORUMLARDAN BAZILARI: