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Şam'da Türkiye modeli! Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa duyurdu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.12.2024 06:47
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Suriye'de yıllardır süren Beşar Esad rejimi devrildi ve muhalifler ülkede kontrolü ele geçirdi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın Türkiye mesajı ise dikkat çekti. Münbiç'in kendileri için Şam kadar önemli olduğunu dile getiren Mustafa "Şam'da Türkiye modelini uygulayacağız. Türkiye'deki gibi seçimlere gidip kim kazanırsa onunla devam edeceğiz. İlk etapta devlet kurumlarını muhafaza ederek herkesi kapsayacak bir geçiş hükümeti kurulacak." dedi.

Şam'da Türkiye modeli! Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa duyurdu

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi adeta 12 günde çöktü. Beşar Esad, Rusya'ya sığınırken muhalifler başkent Şam'a girdi. Böylelikle Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi." yazmasıyla başlayan hareket, 8 Aralık 2024 sabahı nihayete erdi.

Şimdi herkes "Bundan sonra ne olacak?" sorusuna yanıt ararken, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa çarpıcı mesajlar verdi.

tv100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum programında gazeteci Hacı Yakışıklı, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa ile yaptığı görüşmede özel olarak aldığı notları paylaştı.

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"TERÖR ÖRGÜTÜ BİTMEDEN ŞAM'DA İSTİKRAR OLMAZ"

Yakışıklı, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"14 yıldır halkın iradesi yoktu ve katliamlar oldu. Ama halkın iradesinin kırılmadığını herkes görmüş oldu. Şam'a gitme durumu şuan için erken. Münbiç bizim için Şam kadar önemli. Terör örgütü bitmeden Şam'da istikrar olmaz.

"SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ HIZLANACAK"

Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşü hızlanacak. Talebin fazla olduğunu biliyoruz. Evi kurtulanlar gidecek.

Operasyon çok büyük, gidişler de çok büyük olacak. Diktatör gitti, Suriye'nin inşası başlayacak. Türkiye'nin ve Türk milletinin desteği olmadan inşa süreci olmaz.

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"ŞAM'DA TÜRKİYE MODELİ UYGULAYACAĞIZ"

Şam'da Türkiye modelini uygulayacağız. Türkiye'deki gibi seçimlere gidip kim kazanırsa onunla devam edeceğiz. İlk etapta devlet kurumlarını muhafaza ederek herkesi kapsayacak bir geçiş hükümeti kurulacak."

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam
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