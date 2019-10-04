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Sam Mendes’in 1917 filminden görkemli fragman

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SİNEMA TV  | 04.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Sam Mendes imzalı I. Dünya Savaşı filmi 1917’den yeni fragman yayınlandı.

Muhteşem kamera arkası ekibi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ödül sezonunun en güçlü adayları arasında yer alan, Sam Mendes’in I. Dünya Savaşı destanı 1917’den görkemli bir fragman yayınlandı.

Filmin odağındaki iki askeri Pride ve Captain Fantastic gibi filmlerle tanınan George MacKay ile Game of Thrones dizisindeki Tommen Baratheon rolüyle tanınan Dean-Charles Chapman canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda bu iki isme Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong, Andrew Scott ve Richard Madden gibi isimler eşlik ediyor.

Sam Mendes’in I. Dünya Savaşı filmi 1917’nin baştan sona tek bir plan sekans olarak şekilde çekildiği açıklandı. Bu hata kaldırmayan zorlu çekim tekniğinin arkasındaki önemli görüntü yönetmeni ise Oscar ödüllü Roger Deakins. Böyle bir filmin olmazsa olmazı olan iyi bir görüntü yönetmenliğinin hakkını sonuna kadar verebilecek Deakins’e göre izleyicilerin savaşı askerlerin gözünden görebilmelerini sağlayan plan sekans çekimi, hikayenin gerçek zamanlı ilerlemesine de katkı sağlıyor.

Ülkemizde 10 Ocak 2020’de vizyona girecek olan 1917, ABD’de ise 25 Aralık 2019’da vizyondaki yerini alacak.

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Sam Mendes tamir 1917 filmi Roger Deakins Benedict Cumberbatch

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