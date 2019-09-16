Samandağ'da yıkım gerginliği

Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımına başlandı.
Yapıların sahipleri yıkım esnasında ellerine geçirdikleri taşlarla kepçelere saldırdı. Kepçelere de direnmeye çalışan yapı sahiplerini polis güçlükle sakinleştirdi. Yıkım esnasında bazı yapı sahiplerinin de bayıldığı görüldü.
Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları devam ediyor.
Kaynak: DHA
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