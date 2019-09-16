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Samandağ'da yıkım gerginliği

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kıyı kenar çizgisi üzerinde yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımında arbede yaşandı.

Samandağ'da yıkım gerginliği

Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımına başlandı.

Yapıların sahipleri yıkım esnasında ellerine geçirdikleri taşlarla kepçelere saldırdı. Kepçelere de direnmeye çalışan yapı sahiplerini polis güçlükle sakinleştirdi. Yıkım esnasında bazı yapı sahiplerinin de bayıldığı görüldü.

Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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hatay Samandağ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Polis niye sakinleştirmeye çalışıyor ki al göz altına.sağı solu taşlıyanlarada ver kamu malına zarar vermekten para cezası.oh ne güzel kaçak yapıları doldur yıkılınca feryat et.
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