Samatta: "Attığım golle güven kazandım"

“Bu galibiyet bizler açısından çok önemliydi. Bu konuyla ilgili konuşmayı sevmiyorum ama rakiplerimizin kaybettiği haftada bu galibiyet bize çok daha değerli geldi. Şampiyonluk yolunda bu galibiyet bizim için önemli bir faktör. Kendi açımdan ve takım için önemli bir goldü. Özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda zor zamanlar geçirmiştik. Bu aldığımız galibiyet öyle inanıyorum ki bize bir güven verdi. Artık evimizde oynarken bu galibiyeti hatırlayarak daha özgüvenli oynayacağımızı düşünüyorum. Özellikle evimizde oynadığımız son maçlardan sonra bu galibiyetin takıma güven verdi. Şu an önümüzdeki maça odaklanacağız, o maçı da kazanmaya çalışacağız.”

“ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ”

“Dürüstçe söylemek gerekirse aslında şu anda şampiyonlukla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizler her zaman sonraki maçı düşünmek zorundayız. Bu maçlardan elde ettiğimiz galibiyetlerle zaten şampiyonluk kendisini gösterecektir, kendisi gelecektir. Biz buna %100 inanıyoruz. Şampiyonluk inancımız bizde %100 bir şekilde mevcut. Söylemiş olduğum gibi odaklanmamız gereken her zaman bir sonraki maç. Maç maç giderek devam etmek istiyoruz.”

“EMRE HOCA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

“Emre hoca gerçekten çok iyi ve takımına inanan bir insan. Bunu da her fırsatta ifade ediyor. Takımı için her zaman en iyisini isteyen birisi. Takımdaki oyuncular ve buradaki herkes bunu hissediyor. Kendisi de kalbiyle burada. Buradaki herkes kalbiyle bu tutkuyu yaşıyor ve Fenerbahçe için en iyisini istiyor. Herkesin kalbi burada, çalışmak ve daha başarılı olmak için. Ve onlar özellikle Emre hoca dahilinde mümkün olan her şeyi, bütün başarıları elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve takımdaki herkes, buradaki çalışanlar bunu hissediyor. Pozitif bir hava var. Bunu hep birlikte hissediyoruz. Emre hoca takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor.”