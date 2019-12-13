SAMDOB, "1001 Gece Masalları ve Nesimi" balesinin hazırlıklarını sürdürüyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "1001 Gece Masalları ve Nesimi'' balesini sanatseverlerle buluşturmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

SAMDOB sanatçıları, Fikret Amirov'un zengin motiflerle bezediği, doğunun oryantal ve mistik dünyasının akla gelen ilk örneği olan "1001 Gece Masalları" bale eseri ile Azerbaycan edebiyatının değerli şairlerinden İmameddin Nesimi'nin doğumunun 650'nci yılına özel, sevgi ve bilgelik dolu yolunun anlatıldığı "Nesimi" balesini ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunmak için provalarına devam ediyor.

SAMDOB koro, bale ve orkestra sanatçılarının performansıyla sahneye taşınacak "1001 Gece Masalları"nın koreografisi, uzun seneler Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde başkoreograflık görevini üstlenen ve iki sene önce hayatını kaybeden sanatçı Nugzar Magalashvili'ye ait.

Eserde koro şefliğini Raushan Baigulakova, dekor ve kostüm tasarımını Alev Tol, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.

Eserin ikinci bölümünde sahnelenecek Nesimi balesinde de Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden İmameddin Nesimi'nin sevgi ve bilgelik dolu hayatı anlatılıyor.