Samet Liçina, Kim Kardashian kalçası için 26. kez ameliyat oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Daha önce Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için ameliyat masasına yatan Samet Liçina, bu sefer de Kim Kardashian’ın vücuduna sahip olmak için 26. kez operasyon geçirdi.

Ünlü sosyal medya fenomeni Samet Liçina, son dönemin popüler uygulaması olan kum saati vücut ve popo ameliyatı için Şişli'de bir tıp merkezinde bıçak altına yattı.

Liçina bugüne kadar BBL, AB Crack, Hidef Laser ve V vücut şekillendirme ameliyatı olarak bir rekora daha imza attı.