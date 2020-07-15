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Samet Liçina, Kim Kardashian kalçası için 26. kez ameliyat oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Ünlü sosyal medya fenomeni ve DJ Samet Liçina, vücut şekillendirme ve popo ameliyatı olarak yepyeni bir görünüme kavuştu.

Samet Liçina, Kim Kardashian kalçası için 26. kez ameliyat oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Daha önce Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için ameliyat masasına yatan Samet Liçina, bu sefer de Kim Kardashian’ın vücuduna sahip olmak için 26. kez operasyon geçirdi.

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Ünlü sosyal medya fenomeni Samet Liçina, son dönemin popüler uygulaması olan kum saati vücut ve popo ameliyatı için Şişli'de bir tıp merkezinde bıçak altına yattı.

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Liçina bugüne kadar BBL, AB Crack, Hidef Laser ve V vücut şekillendirme ameliyatı olarak bir rekora daha imza attı.

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  1. defa operasyon geçiren Liçina, yeni poposuyla Kim Kardashian’a rakip olduğunu öne sürdü.
    kerimcan-durmazin-kankasi-samet-licinanin-bu-aski-tam-7-saat-surdu-19
    DJ Samet Liçina'yı yakın dostu Kerimcan Durmaz da yalnız bırakmadı.
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