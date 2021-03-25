Sami Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sami Özer biyografisi...

Daha önce Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü de almış olan Türk tasavvuf müziği sanatçısı Sami Özer, İbo Show'un bu haftaki konuğu olacak. Yurt içi ve yurt dışında pek çok etkinlikte sahne alan başarılı sanatçı Sami Özer vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sami Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında?
1950 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Sami Savni Özer, Türk tasavvuf müziği sanatçısıdır. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edilmiştir. 13 sene boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi almıştır. Eğitimin ardından, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip olmuştur. 1974 senesinde yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü elde etmiştir. Sonraki yıllarda ise TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı olmuş ve İstanbul Radyosu'nda bir süreliğine görev yapmıştır.
1985 senesinde Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda Cerrahi Dergahı'nın lideri Sefer Dal ile birlikte uzun süre çalışmalar yapmıştır. Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" ve "Fırtınalar" isimli şarkılarını Mazhar Alanson'la beraber seslendirmiştir. Fahir Atakoğlu'nun çeşitli çalışmalarına da eşlik etmiştir. Ünlü sanatçı, yurt içi ve yurt dışında pek çok etkinlikte sahne almıştır.
İnliyoruz Hasretinle
Hû
Ey Allahım (1-2-3)
Divane Gönlüm
Okuyucu Yorumları 0 yorum