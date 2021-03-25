Sami Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sami Özer biyografisi...

Daha önce Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü de almış olan Türk tasavvuf müziği sanatçısı Sami Özer, İbo Show'un bu haftaki konuğu olacak. Yurt içi ve yurt dışında pek çok etkinlikte sahne alan başarılı sanatçı Sami Özer vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sami Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SAMİ ÖZER KİMDİR?

1950 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Sami Savni Özer, Türk tasavvuf müziği sanatçısıdır. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edilmiştir. 13 sene boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi almıştır. Eğitimin ardından, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip olmuştur. 1974 senesinde yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü elde etmiştir. Sonraki yıllarda ise TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı olmuş ve İstanbul Radyosu'nda bir süreliğine görev yapmıştır.