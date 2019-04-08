Başkandan taraftara şok küfür!

İtalya Serie A'da Roma, Sampdoria'yı deplasmanda De Rossi'nin golüyle 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Twitter bir anda karıştı.

Bir Roma taraftarı, Twitter'dan maçın ardından ''Sampdoria'nın paralı taraftarları tezahürat yapmayı bile bilmiyor. Yenilirken değil 0-0 giderken de aynı şeyleri söyleselerdi. Sampdoria, b.k gibi takım.'' şeklinde bir tweet attı.

FERRERO: ''GİT AĞZINI YIKA''

Bunun üzerine Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, Roma taraftarına ''Senin s...in o kadar küçük ki göremiyorum bile. Ancak benim Sampdoria taraftarım hakkında konuşmadan önce git o ağzını yıka. Seviyorum seni.'' cevabını verdi.

Ferrero'nun tweetinin ardından iki takım taraftarları da birbirleri aleyhine mesajlar göndermeye devam etti. Ferrero'nun bu sözleri, futbol dünyasında tepkiyle karşılandı.





