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Başkandan taraftara şok küfür!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 08.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, Roma'ya 1-0 kaybettikleri maçın ardından sosyal medyada bir Roma taraftarıyla tartıştı. Sampdoria'ya sert eleştiriler yapan ve hakaret eden taraftara aynı sertlikte karşılık veren Ferrero, futbol dünyasından tepki çekti.

Başkandan taraftara şok küfür!

İtalya Serie A'da Roma, Sampdoria'yı deplasmanda De Rossi'nin golüyle 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Twitter bir anda karıştı.

Bir Roma taraftarı, Twitter'dan maçın ardından ''Sampdoria'nın paralı taraftarları tezahürat yapmayı bile bilmiyor. Yenilirken değil 0-0 giderken de aynı şeyleri söyleselerdi. Sampdoria, b.k gibi takım.'' şeklinde bir tweet attı.

FERRERO: ''GİT AĞZINI YIKA''

Bunun üzerine Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, Roma taraftarına ''Senin s...in o kadar küçük ki göremiyorum bile. Ancak benim Sampdoria taraftarım hakkında konuşmadan önce git o ağzını yıka. Seviyorum seni.'' cevabını verdi.

Ferrero'nun tweetinin ardından iki takım taraftarları da birbirleri aleyhine mesajlar göndermeye devam etti. Ferrero'nun bu sözleri, futbol dünyasında tepkiyle karşılandı.

fer

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Anahtar Kelimeler:
Roma Sampdoria Massimo Ferrero

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