Başkandan taraftara şok küfür!

İtalya Serie A'da Roma, Sampdoria'yı deplasmanda De Rossi'nin golüyle 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Twitter bir anda karıştı.
Bir Roma taraftarı, Twitter'dan maçın ardından ''Sampdoria'nın paralı taraftarları tezahürat yapmayı bile bilmiyor. Yenilirken değil 0-0 giderken de aynı şeyleri söyleselerdi. Sampdoria, b.k gibi takım.'' şeklinde bir tweet attı.
FERRERO: ''GİT AĞZINI YIKA''
Bunun üzerine Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, Roma taraftarına ''Senin s...in o kadar küçük ki göremiyorum bile. Ancak benim Sampdoria taraftarım hakkında konuşmadan önce git o ağzını yıka. Seviyorum seni.'' cevabını verdi.
Ferrero'nun tweetinin ardından iki takım taraftarları da birbirleri aleyhine mesajlar göndermeye devam etti. Ferrero'nun bu sözleri, futbol dünyasında tepkiyle karşılandı.
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Ömür boyu felç kalabilirsiniz!
Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı
Önlem alarak önüne geçmek mümkün! Kanser riskini azaltmanın 8 yolu
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum