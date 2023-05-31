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Şampiyon Galatasaray'da Fernando Muslera'nın inanması güç başarısı! Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu...

31.05.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı - kırmızılılar, bu sonuçla birlikte şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Aslan'ın file bekçisi Fernando Muslera da müthiş bir başarıya imza atmış oldu ve Şenol Güneş'e ait olan 'Süper Lig'de en fazla şampiyon olan kaleci' rekorunu egale etti. İşte detaylar...

Şampiyon Galatasaray'da Fernando Muslera'nın inanması güç başarısı! Şenol Güneş'in rekoruna ortak oldu...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada hata yapmadı ve rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray camiasında büyük bir sevinç yaşanırken, kaleci Fernando Muslera ile ilgili de flaş bir detay ortaya çıktı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

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Galatasaray formasını 13 yıldır terleten Uruguaylı file bekçisi, adını Süper Lig tarihine yazdırdı.

REKORA ORTAK OLDU

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36 yaşındaki kaleci, sarı - kırmızılılar ile 6. şampiyonluğunu kazanarak Şenol Güneş'e ait olan 'Süper Lig'de en fazla şampiyon olan kaleci' rekorunu egale etti.

Şenol Güneş, futbolculuk döneminde formasını giydiği Trabzonspor ile 75/76, 76/77, 78/79, 79/80, 80/81 ve 83/84 sezonlarında şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı 6 kez tekrar eden ilk kaleci olmuştu.

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla bir şampiyonluk daha kazanması halinde rekorun yeni sahibi olacak.


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