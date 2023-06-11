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Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü fenomen IShowSpeed izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

11.06.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelenler arasında dünyaca ünlü fenomen IShowSpeed de vardı. IShowSpeed, maç öncesi İstanbul sokaklarını gezen ünlü fenomenin halleri sosyal medyada gündem olurken, o anlar izleyenleri gülümsetti.

2023 Şampiyonlar Ligi finali, dün akşam İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynandı. Büyük finali izlemek için Türkiye'ye gelenler arasında ise dünyaca ünlü fenomen IShowSpeed de vardı. Ünlü fenomen, Manchester City'nin şampiyonluğu ile son bulan Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi İstanbul sokaklarını gezdi.

ISHOWSPEED'İN İSTANBUL'DAKİ GÜLDÜREN ANLARI!

Ancak IShowSpeed'in İstanbul gezisinde izleyenleri güldüren anlar yaşandı. IShowSpeed, bir ayakkabı boyacısı ile sohbet de etti, berberde traş da oldu.

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Maraş dondurmacısıyla uzun bir imtihan da veren ünlü fenomen IShowSpeed, sokaktan geçen köpekle de selamlaştı.

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KARŞILIKLI HAVLADILAR

Hatta ünlü fenomen bir köpekle karşılıklı havladı.

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Çalan korna sesiyle ise yerinden zıpladı.

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Dünyaca ünlü fenomenin İstanbul'da yaşadığı anlar sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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