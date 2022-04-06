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Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an! "Böylesini ilk kez görüyorum!"

06.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde ilk maçta Manchester City, Atletico Madrid'i konuk etti. Etihad'da oynanan müsabaka, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, teknik direktör Çağdaş Atan'ın analizleri dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an! "Böylesini ilk kez görüyorum!"

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Manchester City ile Atletico Madrid, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Manchester City, karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golü 70. dakikada Kevin de Bruyne attı.

ATLETICO HİÇ ŞUT ÇEKMEDİ

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City, 90 dakikada Atletico Madrid kalesini tam 15 şutla yokladı. City'nin kapanan savunma karşısında sadece 2 şutu kaleyi bulurken, Atletico Madrid'in hiç şut çekmemesi dikkatlerden kaçmadı.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN ANALİZ

çağdaş atan

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan ve şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Çağdaş Atan, Manchester City atağında Atletico Madrid'in savunma hattının dizilişine vurgu yaptı.

İŞTE ATAN'IN SÖZLERİ;

"YANILIYOR OLABİLİRİM AMA..."

Görüntü Exxen'den alınmıştır
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"Yanılıyor olabilirim ama ilk defa görüyorum. Atletico 2 hatta düşürdü savunmayı 1. bölgede. 5-5 görünüyorlar. 2 hücum oyuncusu Felix ve Griezmann 3'lü orta sahanın kenarlarında konumlanıyor."

"MUHTEŞEM ZEKA"

"5-4-1 karşılamaya döndü Simeone, hücum ederken de 3 -4 - 3'ü tercih ediyor. Geçişleri de buldular. Pozisyon vermiyorken, hücum hamlesi geldi. Guardiola da 3 - 1 - 6 gibi yerleşip 5'li savunmaya karşı alan ve hat yaratıp golü buldu. Muhteşem zeka."

PEP: "5 SAVUNMA - 5 ORTA SAHA"

Pep Guardiola

Maç sonunda Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Atletico Madrid'in ilk 25 dakikada 5 savunma ve 5 orta saha ile oynadığını belirtti. Tecrübeli hoca, "İlk 25 dakika 5 savunma ve 5 orta sahayla oynadılar. İlk yarıda çok sabırlı oynadık ama hücum için doğru ritmi sağlayamadık. Başka pozisyonlarımız da vardı ama Madrid'e 1-0'la gitmek epey zor olacak" ifadelerini kullandı.

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